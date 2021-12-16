快訊／桃園某防疫旅館8確診！鄭文燦「不排除空調」：持續看監視器

▲桃園市長鄭文燦召開防疫記者會說明。（圖／記者沈繼昌攝）



記者沈繼昌、林昱萱／桃園報導

境外移入案16851於12/11自主管理期間確診，因個案曾住桃園某防疫旅館，指揮中心會同桃園市衛生局擴大疫調、回溯追蹤，陳時中今表示，該棟大樓不同樓層都有確診者，8樓和5樓各有1人，6樓則是有6人。對此，桃園市長鄭文燦進行說明。

鄭文燦指出，衛生局主動回溯追查，案16768從越南入境，疫調起來病毒跟其他3案一樣，因此有可能在防疫旅館時，因為環境汙染或其他因素，形成交叉感染，這案也看得出我們防疫旅館安全非常重要，有關防疫旅館安全管理，針對指揮中心所要求部分，我們所有錄影帶都調閱，看有無不當接觸，但目前沒看到，仍在持續看監看中。

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鄭文燦指出，我們時間抓比較長、地毯式的調查追溯過去個案，目前社區足跡部分都是陰性，但追溯是很必要的，防疫旅館安全要以高規格檢視，看哪需要加強。

衛生局長王文彥指出，社區感染部分，我們根據疫調處理方式，調查是環境部分、空調部分、還是人為部分，我們這幾天都很積極調查，由於監視錄影帶時間很長， 這部分警察局很有經驗，但目前還沒看出有異常，很可能是無意間汙染，我們不排除空調因素，但要等確定後才知道，因為基因定序一樣，應該是這樣的走向。