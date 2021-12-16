返校、還願爆紅！赤燭「公開新作名稱」曬視覺圖　網讚：有台味

▲赤燭遊戲公布遊戲新作《九日》開發中。（圖／翻攝自Facebook／赤燭遊戲 － Red Candle Games）

網搜小組／鄺郁庭報導

國產遊戲廠商「赤燭遊戲」製作《返校》、《還願》等恐怖遊戲爆紅，今年3月曾釋出13秒極短影片，似乎將製作橫向捲軸動作遊戲，新作預告引發網友熱論。今（16）日赤燭則是正式在臉書粉絲專頁公布好消息，「跟大家分享一款開發中的新作品《九日 Nine Sols》」，讓粉絲超興奮。

「赤燭遊戲 － Red Candle Games 」16日下午3點發文，向網友們問好之餘，更帶來新遊戲的消息，「大家好，我們是赤燭。轉眼間來到了2021年底，大家今年過得還好嗎？在這邊想跟大家分享一款開發中的新作品《九日 Nine Sols》。」

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赤燭透露，《九日 Nine Sols》是結合道教科幻與上古神話的2D平台動作冒險遊戲，「強調格擋機制和節奏明快的戰鬥、配合獨特的『道龐克』背景，刻畫出別具特色的手繪世界。玩家將扮演英雄羿踏上新崑崙，在這片由九位太陽統御的疆域探索並斬斷一切阻礙，一段誅王之路就此展開。」

貼文一出，秒吸引插畫家謝東霖直呼「超級想玩！」許多赤燭粉也紛紛留言，「喔喔喔！最近才在想說好久沒有你們的消息了。期待」、「看到赤燭還活著我就放心了」、「終於有新作啦」、「終於！我的感動可以再拿出來了」、「道龐克，很有台灣味。」