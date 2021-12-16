月薪3萬木工撞癱少東判賠4029萬　網算要扛111年！律師給2解方

記者黃翊婷／綜合報導

新竹汽車維修廠少東薛姓男子2019年7月間遭馮姓木工騎車撞成植物人，高等法院日前裁定月薪3萬元的馮男得賠償4029萬餘元，掀起各界熱議到底要怎麼賠。對此，律師林俊峰表示，薛男家屬可依強制執行法規定，請求強制扣薪三分之一，或是向法院聲請假扣押，保障權益。

▲馮男違規撞上薛男，導致對方重傷成為植物人。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

判決指出，馮男2019年7月5日下午5時24分許，騎乘機車沿新竹市香山區延平路由北往南方向行駛，行駛至延平路2段1590巷交岔路口時，未注意機車須兩段左轉的標誌，貿然左轉。而對向直行的薛男閃避不及，2車對撞，他倒地後頭部重擊地面，導致雙側創傷性硬腦膜下出血、蜘蛛膜下腔出血，經送醫治療仍重度昏迷且無行為能力。

馮男事後自首，刑事方面被判處6個月有期徒刑，得易科罰金18萬元，並已經執行完畢。不過，薛男父親不滿兒子遭遇車禍後長期臥床，須以鼻胃管灌食，還住進護理之家，因此提告求償1億9013萬5439元。

▲網友討論馮男要怎麼賠償。（圖／翻攝自PTT）

高等法院審理後，判月薪3萬元的馮男應賠償薛男及其家屬4029萬餘元，創下單一車禍天價賠償紀錄。消息傳開後，PTT網友轉貼相關訊息並留言討論，「這錢應該賠不出來吧」、「根本拿不到那麼多錢」、「判這種錢要怎麼賠啊」、「月薪3萬做到死也沒錢」、「4029萬元，他要1343個月不吃不喝才能還完，總共111年，領薪水用現金領，他就不用付了」。

對此，曾擔任新北地檢署檢察官的律師林俊峰向《自由時報》表示，若薛男家屬要獲得賠償有2種方法，一是依據強制執行法規定，向法院請求強制對馮男扣薪三分之一，二是聲請假扣押，將債務人的財產扣押，以確保權益；另一名律師高榮志提醒，在這之前，薛男家屬要先確定馮男有無房產、存款等財產，否則最後別說是賠償，拿到的只會是一張法院判決確定的債權憑證。