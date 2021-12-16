奇景！新竹球棒隊大街攔車揍人　車內狂噴出鈔票...一數傻眼了

記者陳凱力／新竹報導

新竹市本月6日發生一起砸車事件，1名男子駕駛轎車載著2名友人，在市區馬路上攔下另一輛轎車，持棍棒攻擊車內2名男子後快速逃逸，離奇的是，毆打過程中車內還飛出7萬5千元現鈔。警方指出，經調閱監視畫面，已掌握特定對象，全力追緝中。

▲有網友將球棒隊揍人的畫面上傳社團，畫面中發現疑似鈔票（紅圈）不斷從車內飛出。（圖／翻攝爆料公社）

臉書社團「爆料公社」今晨PO出這起攔車攻擊事件，過程中後方車輛不斷掉出現金，但雙方在警方到場前已離開現場。監視器畫面顯示，3名男子以車攔車，其中2疑持棍棒攻擊副駕駛，其他人則衝往駕駛座拉扯，由於畫面模糊，辨識困難，但推估動手的至少有3人。

警方指出，目前未接獲案件當事人報案，僅由民眾轉報，警方主動聯繫被害人，但雙方都不出面，警方研判恐是私人糾紛，將持續了解相關案情。

警方表示，疫情趨緩，為防止民眾滋事，警方已加強在各幫派場所、KTV、餐飲店臨檢，平常也會部定時增設警力巡邏，路口也有定點守望巡邏。

▲現場拾獲現金約7.5萬元，因被害人拒絕出面，警方遂繼續傳喚車主到案，深入了解是否因恩怨或金錢糾紛導致。（圖／記者陳凱力翻攝）

此外，本月11日竹市也發生一起行車糾紛，其中一方持空氣槍射擊對方，導致對方車輛車窗損壞，警方獲報積極偵辦，後很快就掌握涉案人，24小時內將嫌疑人查緝到案，依毀損罪嫌送辦，讓治安回歸平穩。

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