禾馨創辦人爆棄養雙親！老父檢舉逃漏稅反擊　怒討回千萬房產

▲禾馨與慧智基因創辦人蘇怡寧涉逃漏稅，遭台北地檢署偵辦，意外讓他與父親反目事件曝光。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

知名婦產科醫師蘇怡寧，創立禾馨診所及慧智基因公司，從名醫、網紅，搖身一變成為身價逾10億元的企業家，卻驚爆棄養雙親，被老父一狀告上法院。本刊調查，台北地檢署最近偵辦蘇怡寧任職台大醫院時，涉嫌用人頭申報收入的逃漏稅案，卻意外牽扯出他與80多歲的父親決裂鬧上法院，蘇父不滿蘇怡寧多年來不回家看生病的媽媽，控告他棄養雙親，並將以《民法》防不孝條款，要撤銷當年贈送兒子的千萬元房產，一家人愈鬧愈兇，6年不相往來，只在法庭上見過面。

台北地檢署10月底偵辦一起逃漏稅案，遭檢舉的醫師蘇怡寧任職台大醫院期間，為了收取上百萬元顧問費，涉嫌利用胞妹當人頭報稅，以躲避政風及稅捐機關調查，據了解，策動檢舉他的應是蘇怡寧的親生父親，還意外牽扯出他棄養父母、兩代間為了財產反目，不惜鬧上法院的一連串事件。

▲蘇忠正是名醫蘇怡寧的父親，也是台塑老臣，他不滿兒未回家看父母，提告遺棄。

本刊調查，蘇怡寧9年前離開台大醫院，創立慧智基因與禾馨醫療集團，如今旗下擁有超過900名員工，已從名醫、網紅搖身變成企業家，身價驚人，但他被檢舉2006年任職台大住院醫師期間，私下為上櫃公司訊聯臍帶血從事研究，為收取百萬元顧問費，竟拿旅居美國的胞妹當人頭收款及申報所得稅。

蘇的胞妹向檢察官供稱，當時她旅居美國，不是臍帶血業者，不可能有這筆收入，訊聯臍帶血則指，當年是依蘇怡寧指示，將顧問費匯入特定帳戶並開出稅單；全案因涉及逃漏稅，最重可判刑5年，檢察官將再傳喚相關人釐清案情，這起逃漏稅案，也意外讓蘇怡寧與父親關係決裂一事曝光。

▲慧智基因由蘇怡寧（右）號召醫界好手創辦，股價曾飆到155元。

依據士林地院法院收案及開庭記錄，2018年9月，蘇父針對之前交付兒子的200萬元投資款，要求取得慧智基因股票，對蘇怡寧及慧智基因提出「確認出資額」民事訴訟，共開庭4次，這也是近6年來父子唯一見面的場合。

蘇父主張若拿到200萬元出資額股權共20萬股，以慧智基因股價曾達155元計算，他投資200萬元，曾有逾3,000萬元的價值，然而蘇怡寧在法庭完全不讓步，法官苦勸父子2人和解，但據出庭人士轉述，蘇父與蘇怡寧連眼神都沒有交集；兒子堅稱，200萬元是父子借款，不是股款，他願意多付100萬元以報答養育之恩，不給父親股票。

▲蘇怡寧創立的禾馨體系是知名婦產科，卻曾爆發A健保爭議。

蘇父告訴法官：「我要的不是錢！」由於蘇怡寧多年未回家探母，母親因思念兒子，病情非常嚴重，他開出和解條件是，兒子與媳婦如同往昔，手牽手回老家看媽媽，錢的事一切好談，因為他認為，父母總有一天會走，到時候錢都是子女的。最後雙方在法官面前同意簽字和解，條件是兒子付父親400萬元並回家探望母親，但因探望母親無法由法院強制執行，因此未寫在和解筆錄內。

知情人士透露，2019年10月蘇父與兒子簽下和解書，蘇怡寧雖同意與妻子回家看媽媽，但多年未看到兒子的蘇母，儘管盼望兒媳早日回家相聚，卻依然苦等不到。蘇父雖希望兒子能回家看看生病的母親，但父子已決裂，恐怕盼也盼不到，於是在今年1月控告蘇怡寧涉及《刑法》遺棄罪，期望能藉此讓兒子回家，檢察官認為，蘇父有事業有成有資力可生活，蘇母尚無生命危險，日前將蘇怡寧不起訴處分，蘇父將提出再議。

回應

本刊致電禾馨民權診所，詢問蘇怡寧有關他與家人的訴訟有無相關回應，接聽電話者表示，無法回應此事，會另請人與本刊聯絡，至本刊截稿前，未接獲回應。

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