　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

禾馨創辦人爆棄養雙親！老父檢舉逃漏稅反擊　怒討回千萬房產

▲▼【網紅名醫鬧家變】逃漏稅遭偵辦　爆禾馨蘇怡寧案棄養雙親。（圖／鏡週刊提供）

▲禾馨與慧智基因創辦人蘇怡寧涉逃漏稅，遭台北地檢署偵辦，意外讓他與父親反目事件曝光。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

知名婦產科醫師蘇怡寧，創立禾馨診所及慧智基因公司，從名醫、網紅，搖身一變成為身價逾10億元的企業家，卻驚爆棄養雙親，被老父一狀告上法院。本刊調查，台北地檢署最近偵辦蘇怡寧任職台大醫院時，涉嫌用人頭申報收入的逃漏稅案，卻意外牽扯出他與80多歲的父親決裂鬧上法院，蘇父不滿蘇怡寧多年來不回家看生病的媽媽，控告他棄養雙親，並將以《民法》防不孝條款，要撤銷當年贈送兒子的千萬元房產，一家人愈鬧愈兇，6年不相往來，只在法庭上見過面。

台北地檢署10月底偵辦一起逃漏稅案，遭檢舉的醫師蘇怡寧任職台大醫院期間，為了收取上百萬元顧問費，涉嫌利用胞妹當人頭報稅，以躲避政風及稅捐機關調查，據了解，策動檢舉他的應是蘇怡寧的親生父親，還意外牽扯出他棄養父母、兩代間為了財產反目，不惜鬧上法院的一連串事件。

▲▼【網紅名醫鬧家變】逃漏稅遭偵辦　爆禾馨蘇怡寧案棄養雙親。（圖／鏡週刊提供）

▲蘇忠正是名醫蘇怡寧的父親，也是台塑老臣，他不滿兒未回家看父母，提告遺棄。

本刊調查，蘇怡寧9年前離開台大醫院，創立慧智基因與禾馨醫療集團，如今旗下擁有超過900名員工，已從名醫、網紅搖身變成企業家，身價驚人，但他被檢舉2006年任職台大住院醫師期間，私下為上櫃公司訊聯臍帶血從事研究，為收取百萬元顧問費，竟拿旅居美國的胞妹當人頭收款及申報所得稅。

蘇的胞妹向檢察官供稱，當時她旅居美國，不是臍帶血業者，不可能有這筆收入，訊聯臍帶血則指，當年是依蘇怡寧指示，將顧問費匯入特定帳戶並開出稅單；全案因涉及逃漏稅，最重可判刑5年，檢察官將再傳喚相關人釐清案情，這起逃漏稅案，也意外讓蘇怡寧與父親關係決裂一事曝光。

▲▼【網紅名醫鬧家變】逃漏稅遭偵辦　爆禾馨蘇怡寧案棄養雙親。（圖／鏡週刊提供）

▲慧智基因由蘇怡寧（右）號召醫界好手創辦，股價曾飆到155元。

依據士林地院法院收案及開庭記錄，2018年9月，蘇父針對之前交付兒子的200萬元投資款，要求取得慧智基因股票，對蘇怡寧及慧智基因提出「確認出資額」民事訴訟，共開庭4次，這也是近6年來父子唯一見面的場合。

蘇父主張若拿到200萬元出資額股權共20萬股，以慧智基因股價曾達155元計算，他投資200萬元，曾有逾3,000萬元的價值，然而蘇怡寧在法庭完全不讓步，法官苦勸父子2人和解，但據出庭人士轉述，蘇父與蘇怡寧連眼神都沒有交集；兒子堅稱，200萬元是父子借款，不是股款，他願意多付100萬元以報答養育之恩，不給父親股票。

▲▼【網紅名醫鬧家變】逃漏稅遭偵辦　爆禾馨蘇怡寧案棄養雙親。（圖／鏡週刊提供）

▲蘇怡寧創立的禾馨體系是知名婦產科，卻曾爆發A健保爭議。

蘇父告訴法官：「我要的不是錢！」由於蘇怡寧多年未回家探母，母親因思念兒子，病情非常嚴重，他開出和解條件是，兒子與媳婦如同往昔，手牽手回老家看媽媽，錢的事一切好談，因為他認為，父母總有一天會走，到時候錢都是子女的。最後雙方在法官面前同意簽字和解，條件是兒子付父親400萬元並回家探望母親，但因探望母親無法由法院強制執行，因此未寫在和解筆錄內。

知情人士透露，2019年10月蘇父與兒子簽下和解書，蘇怡寧雖同意與妻子回家看媽媽，但多年未看到兒子的蘇母，儘管盼望兒媳早日回家相聚，卻依然苦等不到。蘇父雖希望兒子能回家看看生病的母親，但父子已決裂，恐怕盼也盼不到，於是在今年1月控告蘇怡寧涉及《刑法》遺棄罪，期望能藉此讓兒子回家，檢察官認為，蘇父有事業有成有資力可生活，蘇母尚無生命危險，日前將蘇怡寧不起訴處分，蘇父將提出再議。

回應

本刊致電禾馨民權診所，詢問蘇怡寧有關他與家人的訴訟有無相關回應，接聽電話者表示，無法回應此事，會另請人與本刊聯絡，至本刊截稿前，未接獲回應。

【點擊下方「查看原始文章」看完整全文】

更多鏡週刊報導
【網紅名醫鬧家變1】父貸200萬供蘇怡寧創業　他控媳婦家族股權整碗捧去
【網紅名醫鬧家變2】寄存證信函逼爸媽搬家　父怒回「那房子我送你的」
【網紅名醫鬧家變3】蘇怡寧爸爸大有來頭　前副院長上摩鐵車竟是他買的

 

►萬里白宮行館海景房激殺價3899元！

ET快訊
王力宏驚傳離婚！知情人揭「4年前懷孕內幕」　1舉動洩端倪
Ct值12新案「已進入社區2天」！解隔返家才確診　專家曝可能
雷伊今將轉中颱恐大迴轉路徑曝！這天起全台有雨　下波更冷探11

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

禾馨創辦人爆棄養雙親！老父檢舉逃漏稅反擊　怒討回千萬房產

已婚色師校內與女學生3次性愛　法官判他3年6月還賠156萬元

3匪搶超商ATM百萬「最小才16歲」！　持槍恐嚇保全：不准動

遭爆涉林秉樞「買畫洗錢案」！許悔之怒回：若有我願墮入無間地獄

台中碩士男是「酒吧獵人」！帶妹離開5次都沒事　第6次慘了

義務律師涉造假害慘客戶空等　惡行被起訴被害人恐難求償

調查官竟上「暗網」買槍！詭異理由曝光　局長就任滿月爆震撼彈

警追出16年無名女屍檢體一比對就中　神探許耀彬嘆「真的顯靈了」

桃園男逆向撞死女志工！發限時「草泥馬」被扯衣領掉毒品：栽贓啦

快訊／五股3持搶歹徒超商ATM搶100萬　落網「抱頭趴地」畫面曝光

愛上大10歲男「挨酸外表要考慮」 　長髮妹下跪求婚！為愛勇敢一次

轎車違停車道被拍！副駕秒暴怒　錄影反蒐證嗆：你也停在白線上

油頭原因！梳子泡熱水＋洗髮精　水變混濁褐黃色全是「骯髒汙垢」

渣男！曾莞婷遭劈...周曉涵「男友娶別人」　宥勝聽了共感：老婆的故事

直行騎士閃轉彎車「撞電線桿亡」　駕駛下車看1眼...送孩上課才報案

三寶相遇出事惹！貨車違停紅線　租賃車沒抓準距離...側面大擦撞

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

超車不慎！轎車被害慘自撞護欄　再撞聯結車...嚇喊：跑馬燈跑2次

視覺錯亂！穿妄想T恤秒變大UU　心機偽裝升2cup...側面超平坦XD

吳宗憲突吐「Sandy婚後移民西雅圖」　曝高額禮金數字...劉畊宏因此搬去上海？！

禾馨創辦人爆棄養雙親！老父檢舉逃漏稅反擊　怒討回千萬房產

已婚色師校內與女學生3次性愛　法官判他3年6月還賠156萬元

3匪搶超商ATM百萬「最小才16歲」！　持槍恐嚇保全：不准動

遭爆涉林秉樞「買畫洗錢案」！許悔之怒回：若有我願墮入無間地獄

台中碩士男是「酒吧獵人」！帶妹離開5次都沒事　第6次慘了

義務律師涉造假害慘客戶空等　惡行被起訴被害人恐難求償

調查官竟上「暗網」買槍！詭異理由曝光　局長就任滿月爆震撼彈

警追出16年無名女屍檢體一比對就中　神探許耀彬嘆「真的顯靈了」

桃園男逆向撞死女志工！發限時「草泥馬」被扯衣領掉毒品：栽贓啦

快訊／五股3持搶歹徒超商ATM搶100萬　落網「抱頭趴地」畫面曝光

新北16坪公寓月租9千元　屋內慘況「像鬼屋探險」！租屋族看傻

邱澤偷量戒圍買超大鑽戒！　「超甜求婚驚喜」1招套牢許瑋甯

禾馨創辦人爸爸大有來頭！曾登國際媒體　王永慶欽點身價破億

野生梁赫群搭公車！「半小時省200」沒人認出　起底存款大戶秘辛

獨／柯文哲再聘韓營人士！找來「超人氣教授」任民眾黨副祕書長

「2劑AZ對Omicron保護力=0」　醫再曝新數據：這樣有沒有相信了

「婚前婚後差異最大」星座Top 3！冠軍暴露本色，家務丟給另一半

日德艦艇沖繩海域聯合演訓　目的牽制中國

這行業年終破2億！　同行證實2條件可領到「僅少數人有」

王力宏驚傳離婚了！知情人揭「4年前懷孕內幕」　1舉動洩端倪

真的懂？馬兒聽大叔講悄悄話！ 下秒大力「點點頭」網：好神奇

社會熱門新聞

3歹徒搶超商ATM　劫走100萬現金

信義區貴婦棄老母　「在門口哭也拒見」

持槍3匪搶超商　歹徒最小才16歲

《天堂W》突鎖帳號　桃園逾千玩家組自救會

台中碩士男是「酒吧獵人」！帶妹離開5次都沒事　第6次慘了

虎尾死亡車禍！騎士閃轉彎車撞電桿亡

色師與女學生3次性愛判刑還賠156萬元

高醫涉誤判超過200件毒品　害慘16起坐冤獄

完成2次床戲！鄧佳華堅挺6小時拍完AV累癱

警追出16年無名女屍　神探：真的顯靈了

即／桃園7歲女童「12F墜落」！送醫搶救亡

林秉樞劈腿禾馨護理師　逼診所內下跪

遭爆涉林秉樞買畫洗錢案！許悔之怒回應

歹徒搶超商100萬　落網畫面曝光

更多熱門

相關新聞

蔡淑臻解凍卵子不當媽感情空窗3年

蔡淑臻解凍卵子不當媽感情空窗3年

蔡淑臻去年以《噬罪者》拿下金鐘獎戲劇節目女配角獎後，各種光怪陸離的題材及角色開始找上門，事業大放光芒，感情卻似乎交了白卷。8年前蔡淑臻花了6萬元冷凍6顆卵子，至今仍在冰庫中，若保存費以1年8,000元計算，迄今約6萬4,000元，都超過取卵的花費了；自認還想享受單身的她，甚至考慮解凍卵子，放棄生子念頭。

小S時隔6年主持新台綜！　大S擔任製作人

小S時隔6年主持新台綜！　大S擔任製作人

紅色供應鏈入侵！陽明海運邀標「解放軍伙伴」

紅色供應鏈入侵！陽明海運邀標「解放軍伙伴」

院長遭爆「分身術開刀、霸凌、性騷」　彰基回應了

院長遭爆「分身術開刀、霸凌、性騷」　彰基回應了

彰基名醫遭惡整爆出走潮　院長被控霸凌行徑曝光

彰基名醫遭惡整爆出走潮　院長被控霸凌行徑曝光

關鍵字：

鏡週刊蘇怡寧

讀者迴響

熱門新聞

黃偉晉「右眼突見瘀青」！　急奔眼科開刀：嚇歪

黑人牙膏走入歷史　改名「好來」

2022年愛情修成正果3星座！他桃花旺爆被提醒：小心暈船

KID看她1舉動崩潰飆髒話！　車內狂唸峮峮2小時

不換牙刷「6個恐怖下場」罹癌率增！

雷伊今將轉中颱恐大迴轉路徑曝　這天起全台有雨

小學生穿「一間房」上學！網細看行頭驚

超多人做過！髮型師揪5大洗髮錯誤

老公出軌妹妹　人妻竟願3人行

遭名嘴爆料出席林秉樞母葬禮　蔡依林經紀人發聲

女星遭家暴「頭撞到滿牆血」毀容　男友媽離譜反應讓她痛哭

踢到桌腳…她「指甲黑黑」1年沒消！醫切片嘆：整根要截掉

理科先生發聲！曝決定離婚關鍵

3歹徒搶超商ATM　劫走100萬現金

快訊／遭爆角逐台北市長！　謝震武回應了

更多

最夯影音

更多
愛上大10歲男「挨酸外表要考慮」 　長髮妹下跪求婚！為愛勇敢一次

愛上大10歲男「挨酸外表要考慮」 　長髮妹下跪求婚！為愛勇敢一次
轎車違停車道被拍！副駕秒暴怒　錄影反蒐證嗆：你也停在白線上

轎車違停車道被拍！副駕秒暴怒　錄影反蒐證嗆：你也停在白線上

油頭原因！梳子泡熱水＋洗髮精　水變混濁褐黃色全是「骯髒汙垢」

油頭原因！梳子泡熱水＋洗髮精　水變混濁褐黃色全是「骯髒汙垢」

渣男！曾莞婷遭劈...周曉涵「男友娶別人」　宥勝聽了共感：老婆的故事

渣男！曾莞婷遭劈...周曉涵「男友娶別人」　宥勝聽了共感：老婆的故事

直行騎士閃轉彎車「撞電線桿亡」　駕駛下車看1眼...送孩上課才報案

直行騎士閃轉彎車「撞電線桿亡」　駕駛下車看1眼...送孩上課才報案

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面