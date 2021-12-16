LINE可同時登入幾個裝置？官方公布解答　一招全登出

▲許多人都有使用LINE。（圖／記者曾筠淇攝）

記者陳俊宏／綜合報導

您知道同一個LINE帳號，可以同時在哪些裝置登入呢？官方公布答案是4個，分別是一台手機、一台電腦、一台iPad平板以及一個穿戴型裝置（如智慧型手錶）。另外，透過查看「登入中的裝置」，可登出已使用完畢的裝置，像是曾用朋友的電腦登入LINE，忘了登出就可用這招。

相信大家都曾有過這種煩惱，尤其是在買了新手機、平板時，擔心自己登入LINE之後聊天紀錄都不見了，又或是某裝置上的LINE帳號因同時登入被刪除等。

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▼想要LINE帳號多裝置登入？快到「設定」>「我的帳號」>「允許自其他裝置登入」選項開啟。（點圖可放大／翻攝LINE台灣官方部落格）



LINE官方說明，同一個LINE帳號可以同時在4個裝置登入，分別是一台手機、一台電腦、一台iPad平板以及一個穿戴型裝置（如智慧型手錶）。其中同一帳號可以分別登入手機與電腦，相信大家都非常熟悉，尤其是在上班時使用LINE電腦版處理公事，手機的LINE帳號一樣可以同步且不會被登出。

官方指出，而在使用LINE手機版時，相同帳號無法同時於多台手機裝置上使用；LINE手機版認證的是電話號碼，若是在其他手機使用相同的電話號碼登入LINE，原本手機上的LINE帳號會被自動刪除喔！

官方提醒，針對其他平板裝置如Android系統，目前LINE團隊仍在努力研發中，若是在Android平板上登入LINE帳號，帳號將會移動到Android平板上，手機裝置上的LINE帳號將無法使用，這點需要特別注意唷！

官方說，若有同時登入其他裝置的需求，請將「設定」>「我的帳號」>「允許自其他裝置登入」選項開啟；同時也多加留意「登入中的裝置」，透過查看登入中的裝置，您可以登出已使用完畢的裝置，若是發現從未登入過列表中的裝置，建議馬上登出該裝置，並且更新您的LINE密碼。

▼如何檢查LINE登入中的裝置？到「設定」>「我的帳號」>「登入中的裝置」。（點圖可放大／翻攝LINE台灣官方部落格）

