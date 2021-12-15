屏東重摔傘兵是新加坡「星光部隊」　一個特徵分辨差異

▲屏東重摔傘兵的身分，其實是新加坡星光部隊。（圖／翻攝臉書社團爆廢公社公開版）

記者林彥臣／綜合報導

有民眾13日於屏東潮州，目擊一名傘兵疑似因降落傘打結，導致他呈現頭下腳上的姿勢，最終平躺落地。影片還被分享在網路上瘋傳，不過仔細看影片可以發現，其實地面的管制人員，都不是國軍的制式裝備，其實是新加坡的「星光部隊」。

根據影片顯示，傘兵身著的迷彩服，以及地面管制人員頭戴的貝雷帽，都不是國軍的制式裝備，其實是新加坡星光部隊的裝備。

根據中央社報導，這名官兵跳傘過程均依標準作業程序（SOP）進行，雖然著陸地點為連結潮州傘訓場的聯外柏油道路上、較不理想，但經現場醫護人員立即檢查後，身體狀況均正常，沒有受傷。

軍方人士解釋，跳傘跟飛行一樣都有很多臨時狀況需要處置，例如最常見之一就是傘繩纏繞，因此跳出機艙後必須先數4秒、抬頭檢查傘，如果有纏繞情況，必須先行解開等標準作業程序。

1975年新加坡總理李光耀與台灣祕密簽署一項軍事交流與合作計畫，也就是「星光計畫」，新加坡方面組建一支由步兵、砲兵、裝甲兵和突擊連所組成的「星光部隊」定期赴台灣屏東恆春三軍聯訓基地、雲林斗六砲兵基地、新竹湖口裝甲兵基地進行訓練。台灣只對星軍所消費的物資收費，其他分文不收。

星光部隊在台灣也曾參與九二一地震、八八風災救災。歷次中華民國國軍漢光演習，星光部隊也多有參加。

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