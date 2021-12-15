愛你才會在意！12星座男有「這表現」代表你是唯一

▲12星座愛你才會在意的事。（圖／取自免費圖庫pixabay）

生活中心／綜合報導

要怎麼知道他對你有多在意，其實從生活中的小細節就可以看出來，《星座好朋友》網站分析，對方如果特別在意你的某些行為，不要過度敏感，可能是重視你的一種行為表現，但是要小心不要踩到他的地雷，否則可能會影響感情唷！

在意你跟異性的聯繫

代表星座：牡羊座、處女座、天蠍座、魔羯座

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於這四個星座來說，如果佔有慾就是漫漫漫了出來，所以他真的愛上了你，只要看到你和異性接觸，心裡怎麼樣都會不好受，不管那個異性是什麼關係(除了你爸)。

因為害怕失去你，他的情緒容易變得不安，佔有慾極強的他，任何風吹草動都能引起他警戒心，他會希望你跟其他男生保持距離，甚至切割關係。反觀這四個星座不在乎你的話，他不會干涉你的自由，但也等於不把你放在心上。

在意你對他的態度

代表星座：金牛座、獅子座、射手座、雙魚座

如果這四個星座男在乎你，就會特別重視你對他的看法，他會用你的一舉動來評斷你對他的愛，例如不找他是不是討厭他，比較慢回是不是還有其他曖昧對象，就算你不主動，哪怕再遠的距離他都會想辦法見一面，這是他對你在意的方式，你對他的態度，甚至可以決定他一整天的心情。

反觀如果他不在乎你，態度就會顯得被動，忙到忘記問你在幹嘛，對你不聞不問不在意你在做什麼，看似自由不被管，其實也是一種不被愛的表現。

在意你的情緒和健康

代表星座：雙子座、巨蟹座、天秤座、水瓶座

這四個星座男如果越深愛你，就會對你的情緒很在意，他的心情會隨著你起伏，他最大的快樂就是看你心情好，所以只要讓你快樂，他就有動力繼續談戀愛，他的生活就是願意為了你而打轉。

他也希望另一半的身體健康，有健康的身體才能安排旅行和運動，不要吝嗇他對你的碎碎念，建議你該如何保持健康。如果他不在意你幾點睡，不在意你生病要多喝溫水，甚至在健康議題上，弄到彼此都不開心的話，就完全稱不上是在乎你，可以適時放生了。一個人的在意，有時候是忠言逆耳，如果不在乎你，懶得唸也懶得管，別等到這種時候才後悔莫及。