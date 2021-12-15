2男持毒拒檢狂飆影片曝...無辜夫妻遭撞1命危！警拔槍壓制怒譙

記者陳以昇／新北報導

新北市2名男子開車邊使用手機，警方發現後上前攔查，男子竟加速逃逸，一路逆向闖紅燈，不慎撞上路旁的一對夫婦，造成丈夫右腿擦挫傷，妻子左腳開放性骨折，頭部重創，經送醫急救仍不樂觀；警方隨後逮捕2男，起獲海洛因等各式毒品，訊後依毒品罪、公危及傷害等罪移送偵辦。

▲李男拒檢加速逃逸 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，14日下午1時許，45歲李姓男子開車載著46歲張男，行經新北市土城區學城路、裕民路口時，因號誌燈變綠燈卻不行駛，巡邏警員發現開車的李男正在使用手機，於是上前攔查，經查他有毒品前科，是列管人口，立刻要求2人熄火下車。

▼2人開車跑到板橋後棄車逃逸 。（圖／記者陳以昇翻攝）

李男不但不下車更加速往板橋方向逃離，過程中不斷逆向行駛、闖紅燈，在行經南雅南路二段142巷口時，闖紅燈左轉擦撞路旁步行的一對夫妻，造成61歲游男右腳擦挫傷，58歲林姓妻子則左腳開放性骨折、頭部重創倒地，經送往亞東醫院急救，林妻狀況相當不樂觀，仍在加護病房觀察。

▼被撞傷的林妻緊急送醫 。（圖／記者陳以昇翻攝）

李男撞傷路人後完全沒有停下來，繼續開到板橋區華東路時2人棄車逃逸，張男當場被警員壓制，李男則跑進旁邊大樓地下室藏匿，沒多久支援警力趕抵將他揪出逮捕，警方在車內副駕駛座下方及張男隨身揹包內起獲海洛因1.15克、安非他命14.61克、毒品咖啡包29.56克及吸食器，全案李男依公共危險、過失傷害及毒品罪，張男以毒品罪，移送新北地檢署偵辦。

腦公！你不可以賴帳喔

▼警方在2人身上起獲各式毒品 。（圖／記者陳以昇翻攝）



