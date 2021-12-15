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跟王浩宇在大馬路上公投對決　韓粉氣到「幹這件事」被警察抓了

▲▼王浩宇近期在高雄街頭展開公投短講。（圖／翻攝自王浩宇FB）

王浩宇近期在高雄街頭展開公投短講。（圖／翻攝自王浩宇FB）

記者賴文萱／高雄報導

4大公投將在12月18日登場，前桃園市議員王浩宇近期在高雄展開馬拉松式短講，要讓高雄成為四個不同意票最高的城市。他今（15）日PO文表示，有韓粉看到他怒嗆「四個同意、不要胡言亂語」，沒想到最後氣到紅燈右轉離開，然後就被警察抓了。

王浩宇近期展展開早晚各2小時，總共16小時的馬拉松式公投短講，並目標要讓高雄成為四個不同意票最高的城市。就在今天早上短講時，就有韓粉看到王浩宇怒嗆「四個同意、不要胡言亂語」，甚至直接氣到紅燈右轉離開，就被警察抓了。王浩宇也PO文指「600，高雄發大財。」

▲▼王浩宇近期在高雄街頭展開公投短講。（圖／翻攝自王浩宇FB）

▲王浩宇展開公投短講，目標讓高雄成為四個不同意票最高的城市。（圖／翻攝自王浩宇FB）

該篇PO文引來網友熱烈留言，「謝謝韓粉對國庫的貢獻」、「警察應該在你附近站崗！高雄發大財」、「原來憨粉只剩下讓國庫進帳的功能」，但也有網友認為「幸災樂禍的人還想要當高雄的民意代表？」、「浩宇午安，又再消費韓粉拉？」。

近期王浩宇也經常在FB分享短講的心得，他說在公園跟長輩們解釋公投議題，發現連民進黨自己的支持者很多都還不清楚四個不同意，大家真的要更努力才是。另外，他提到努力說服的過程其實很辛苦，不理的人比較多，但還是要努力爭取任何一張選票。

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