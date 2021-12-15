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嘉義績優醫師詐領健保費11年！　得手金額破億「多到要洗錢」

▲▼嘉義醫師黃彬詐領健保費逾1億元。（圖／嘉義地檢署提供）

▲嘉義醫師黃彬詐領健保費長達11年。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

嘉義市績優醫師黃彬遭控自民國99年起至110年之11年間虛報門診就醫紀錄，以此申報、詐領健保費用達新台幣1億174萬4449元，因得手金額過於龐大，還以自己及親屬名義大量購買金融保險洗錢；案經嘉義地檢署檢方偵結，今(15日)依法提起公訴。

檢方調查，黃彬為診所負責人，自民國99年1月1日起、至110年7月31日止，涉嫌詐領健保費用；黃彬明知謝男等37名病患並未進行居家訪視、或與居家訪視規範不符，但卻以未符合「居家訪視所需之申請表及同意書」規定之相關資料，項健保署虛報居家訪視費用，共計523萬7274元。

此外，黃彬偽以其子黃醫師知名義，自110年1月1日起至同年7月31日間，不實申報1709名病患之看診診察費，合計169萬8688元。另一方面，黃彬還涉嫌虛報慢性病連續處方箋診察費、虛報調劑藥事之費用，合計共詐領健保費高達1億174萬4449元。

檢方今偵結，認為黃彬行徑足以損害健保署對於藥費、藥事服務費用給付作業、審查及醫務管理之正確性、全民健保投保大眾權益；且黃彬為掩飾詐領健保費所得，還以本人及親屬名義購買大量金融保險，並以之為洗錢，保單價金高達1億3849萬8203元。

檢方認定，黃彬涉嫌刑法之詐欺取財、偽造署押、業務上登載不實準文書、及違反洗錢防制法等，因此依法將其犯罪所得1億174萬4449元沒收，並查扣名下21筆不動產及海外基金、存款等。檢方指出，黃彬對健保財政健全造成嚴重傷害，雖坦承犯行，但擁有巨額財產竟未與健保署達成和解，返還其詐得款項，因此請求法官量處適當之刑，以資懲儆。

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