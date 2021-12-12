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社會 社會焦點 保障人權

火鍋肉竟吃到「紙條」！　嘉義店家坦承疏失：標籤沒撕乾淨

▲▼ 吃鍋吃到標籤紙。（圖／讀者提供）

▲ 吃鍋吃到標籤紙。（圖／讀者提供）

記者翁伊森／嘉義報導

近日天氣冷，民眾偏好選吃熱騰騰的火鍋，但嘉義市一家火鍋店，日前遭女客人投訴，點了一份要價四百元的肉品竟然意外吃到紙，跟店家反映卻得到店家消極的處理，給了一張折價券請他們下次再來。而店家稍早接受媒體訪談承認疏失，雖自知理虧，但試圖進一步連絡該消費者，卻因當下沒有聯絡方式而作罷。

黃姓女網友表示，11日帶女兒及家人前往嘉義市民生北路某知名火鍋連鎖店用餐，點了一份要價近四百元的巴拉圭牛肉，但煮食過程卻意外吃到紙張，讓他相當意外跟店家反映，但店家端走後就沒有後續，把他們晾在那裡，不知多久，直到要離開時，才拿一張兌換卷給我們，說下次可以使用，

▲▼ 吃鍋吃到標籤紙。（圖／讀者提供）

店家表示，客人所點的肉品為巴拉圭牛，應是店內工作人員切割肉卻未注意到標籤還貼在肉上面，因此切片時連同標籤紙一起切了出去，當下希望對客人有所補償但對方未留下聯絡方式，對於員工切肉步驟會進一步再教育，對於消費者若有不舒服願意負責。

▲▼ 吃鍋吃到標籤紙。（圖／讀者提供）

▲該份肉品要價近四百元。（圖／讀者提供）

嘉義市衛生局副局長莊美如表示，食品內如有異物依據食品良好衛生規範準則，要求業者立即改正。若該異物有害人體健康之事實，即違反食品安全衛生管理法第15條，並可依同法第44條裁處6萬到2億罰款。

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