前台大醫：2劑AZ對Omicron保護力有限！曝「不會白打」3理由

▲林氏璧坦言，2劑AZ對Omicron保護力有限，但不會白打。（示意圖／路透社）

記者李佳蓉／綜合報導

日前由精神科醫師沈政男提出的「打2劑AZ對Omicron保護力＝0」的話題吵得沸沸揚揚，有醫師砲轟根本是瞎話、誤導民眾。前台大感染科醫師林氏璧則說2劑AZ對Omicron效果的確有限，但提出「不會白打」3理由力挺，「沒有理由不相信，2劑AZ對Omicron重症還是會有保護力。」

沈政男一席AZ是白打的言論，引發爭議。前台大感染科醫師林氏璧則認為不會白打，由於目前全球流行的大魔王還是Delta，是否會完全被Omicron取代仍未知。針對Delta而言，AZ第2劑防重症效果並沒有輸給mRNA疫苗，而第3針施打mRNA加強針後，防感染保護力也和3劑mRNA差不多。

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林氏璧說，南非有證據顯示2劑BNT可防重症，可見防重症不是完全只靠中和抗體，T細胞和記憶細胞應該都有關。之前的變種株儘管中和抗體再降低，但對重症保護力都維持不錯，因此他直言，「沒有理由不相信，2劑AZ對Omicron重症還是會有保護力。」

林氏璧補充，且證據顯示2劑AZ後第3針施打BNT加強針後，對Omicron保護力和3針BNT差不多，若未經過前面2劑AZ，單打一劑BNT也沒用，「所以當然不會是白打。」最後他也強調，「保護力不會變成負的啦。」