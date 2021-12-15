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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／從禁忌到國會兩院聯手挺台　涉外人士曝法訪團2重要意義

▲▼法國國民議會前議長、現任友台小組主席戴扈傑（François de Rugy）。（圖／翻攝自François de Rugy推特）

▲戴扈傑將率團來台。（圖／翻攝自François de Rugy推特）

記者呂晏慈／台北報導

法國國民議會前議長、現任友台小組主席戴扈傑（François de Rugy）15日率團訪問台灣，這是今年10月法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）率團訪台後，再度有法國國會重要訪團來訪，創下歐洲單一國家的國會兩院，短短3個月內先後訪台的紀錄。涉外人士分析，原本「台灣」議題在法國國會殿堂形同禁忌，但因天時、地利、人和原因，法國參議院、國民議會今年接連通過友台決議，甚至有國會議員公開說出「我是台灣」，而這次訪團，也將帶來國民議會史上首度通過的友台決議文，意義非凡。

此次訪團成員包括長期堅定支持台灣的戴扈傑，以及外交委員會海澤議員（Jean-Luc Reitzer）、杜瑪議員（Frédérique Dumas）、恩拜議員（Jean François Mbaye）、古怡珂議員（Aina Kuric），以及財政委員會布義顧議員（Jean-Louis Bricout）等6位跨黨派的國民議會議員。

涉外人士表示，戴扈傑來自法國總統馬克宏領導的泛中間派執政黨「共和國前進黨」，是現任國民議會友台小組主席，他在2017年6月至2018年9月擔任國民議會議長，位居法國憲政位階第4位人物，地位僅次於總統、參議院議長及總裡；2018年9月至2019年7月曾擔任法國內閣「生態轉型部」部長，因為是國民議會議長轉任，所以特別被加銜為「首席部長」，以凸顯他在內閣等同於副總理的首席部長地位，從這兩項資歷來看，戴扈傑主席可謂數十年以來訪台最高層級的現任法國國會議員。

戴扈傑率團訪台2重要意涵：帶來友台決議文＆法國會兩院聯手挺台

涉外人士表示，此次戴扈傑率團訪台，總共有兩個特殊意涵，一是他將帶來國民議會史上首度通過的友台決議文，二是同時展現法國國會兩院聯手對台灣高度支持。

涉外人士指出，戴扈傑今年4月下旬領銜發起「支持台灣加入國際組織」決議案，在5月下旬連署期間即已獲得國民議會院內3位副議長、含執政黨在內的7大政團總召、5位常設委員會主席，以及包含兼任執政黨「執行長」在內4位法國政黨領導人等共計183位國民議會議員參與連署，其後依序在6月下旬正式提案，11月9日獲國民議會最高權力機構「主席團會議」同意排入「院會審查」議程，11月10日在外交委員會進行「友台決議文案」專題討論，11月29日院會審查當日，在駐法國代表吳志中受邀親自在場旁聽見證下，經過長達近2小時全程直播辯論，包含各政團代表及外交部國務部長在內共16人次參與發言。

涉外人士談及，當時戴扈傑不僅2度代表執政黨政團發言為台灣發聲，訪團成員杜瑪（Frédérique Dumas）議員更在發言結尾感性呼籲世人勇敢疾呼「我是台灣」，最終在場議員以壓倒性票數表決通過國民議會史上首度友台決議文。他分析，第15屆國民議會自2017年6月開議至今，已完成提案的決議案計有303件，但有機會排入院會審查的決議案僅有60件，而獲院會表決通過更只有42件，由此可知國民議會這次友台決議能夠在眾多決議案中脫穎而出，實在難能可貴

該人士並指，近來其他歐洲國家國會陸續通過友台決議或動議，而法國國會通過有台決議的特殊意義在於，法國是歐盟成員國中唯一的聯合國安全理事會常任國，也是唯一合法擁有核武國，無論在國際政治或軍事上，法國均有其無可取代的特殊地位，今年法國國會兩院分別通過史上首度友台決議，具有高度政治意涵及能見度。

該人士說，特別是在馬克宏2022年即將代表法國擔任歐盟輪值主席前夕，也期待法國國會兩院通過的友台決議能夠對其他歐盟成員國國會發揮領頭作用；另對於近來陸續有其他歐洲國家國會通過友台決議或動議，其程序或許不如法國國會兩院通過的「決議」如此複雜繁瑣，但都證明歐洲境內代表各國民意的各國國會對台灣的重視與日俱增，也意謂歐洲民意對台海和平穩定已有超前部署防範未然的認知，而讓台灣安全擁有更多一層保障。

涉外人士也說，繼法國參議院5月6日高票通過史上首度友台決議，以及參議院友台小組李察主席在中國軍機頻頻擾台的10月上旬率團訪台，國民議會不僅在11月29日同樣通過史上首度友台決議，國民議會友台小組戴扈傑主席更在中國甫奪走我國前邦交國尼加拉瓜的12月中旬率團訪台，在在表現法國國會兩院分進合擊支持台灣的決心，在北京當局對台灣進行軍事及外交打壓最鉅，以及國際疫情再度升高之際，仍願排除萬難為台灣送暖，情誼令人感佩。

涉外人士指出，這不僅讓法國成為歐洲唯一在半年內內其國會兩院連續首度通過友台決議的國家，也讓法國成為歐洲唯一在3個月內國會兩院接連訪台的國家，假設中國對台灣的威脅打壓如同病毒疫情，那法國國會兩院近來對台灣的支持就形同疫苗，超前部署強化台灣軍民建立抗疫能力與信心。

法國國會積極友台　「天時、地利、人和」3要素成關鍵

此外，對於法國國會兩院今年如此積極友台的原因，該涉外人士分析，從支持友我決議議員的發言中，可以找到天時、地利、人和等不同答案；在天時方面，2020年新冠肺炎疫情爆發以來，台灣作為防疫典範的表現，不僅在法國能見度及正面聲量大增，而同時間台灣仍舊不被世界衛生組織接受的不公現象，也引發世人對台灣國際參與受阻的關注。

該人士說，在地利方面，台灣在晶片全球產業鍊的重要地位，以及作為在美中兩大強權對決的要衝，在在顯示台灣在當今地緣政治中所具備的獨特價值；在人和方面，法國國會議員在台灣外交工作人員的努力與堅持下，更加體會到台灣是法國在印太地區分享普世價值與追求共同利益的最佳夥伴，使「台灣」在法國國會殿堂從原本的形同禁忌，終於可以走上發言台讓國民議會議員說出令人感動的「我是台灣」。

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