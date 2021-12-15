林秉樞打特權疫苗　綠委要求陳時中查「誰外洩個資」

▲民進黨立委賴惠員要求陳時中調查疫苗接種資訊外洩。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

林秉樞對立委高嘉瑜施暴案扯出案外案，遭爆打特權疫苗，爆料更揭露他接種疫苗紀錄，分別是7/15在北市小禾馨診所、10/5在台中榮總施打。綠委賴惠員今日質詢時表示，疫苗接種系統後台畫面被揭露，涉及洩露個資，要求衛福部長陳時中進行調查。陳時中表示，會請地方衛生局瞭解、並請法制單位釐清是否違法。

林秉樞遭爆打特權疫苗，陳時中8日表示，林秉樞非國安單位造冊人員，經查是在7月中和10月初透過一般平台打疫苗，遭國民黨議員徐巧芯質疑，根據《不演了新聞台》爆料，林秉樞的疫苗施打時間是7／15、10／5，分別在台北的診所以及台中的醫院，而當時疫苗類別尚未輪到林秉樞的年紀施打，陳時中卻說林秉樞是在「一般平台」上施打，質疑陳時中說謊。

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陳時中昨於指揮中心主動說明，林先生不是在預約平台上預約，也不在國安名冊裡，他打第一劑的時候，預約平台還沒開，目前看起來，他第一劑是打殘劑，第二劑的時候，預約平台還沒開放莫德納第二劑，目前了解到的是，他用出國名義施打第二劑，這中間是否有違規情形，已經請衛生局調查。

民進黨立委賴惠員今日立法院社福衛環委員會質詢時，貼出爆料使用的疫苗接種後台畫面，質疑該畫面並非一般人或者網站上可以查詢，衛福部應該調查，誰把資料外洩。陳時中回應，會請地方衛生局瞭解，大致知道這樣情況，相關是否有違反法令要請法務單位調查。

賴惠員進一步質疑，這兩筆資料涉及台北、台中兩地方政府，是否應該有所把關？陳時中說，「該資料是我們整體平台上的」，會請法務單位瞭解。

▲民進黨立委賴惠員要求陳時中調查疫苗接種資訊外洩。（圖／翻攝自立法院國會頻道）