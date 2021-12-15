衣服掉窗台撿不到！他派「活大閘蟹」夾回　超狂奇招千萬人讚爆

▲微博網友分享「用大閘蟹夾衣服」的影片。（圖／翻攝自微博／老刀99）

實習記者丁玟華／綜合報導

不少人都有曬衣服不小心掉屋簷或陽台的經驗，大部分的人都是用竹竿或是長竿「勾回來」，不過近日一名大陸網友就分享一段影片，一名居家隔離中的男子，因無法下樓撿起他掉落的衣服，突發奇想把一隻大閘蟹用繩子綁住，再緩緩下降，最後大閘蟹竟成功夾回衣服。

微博網友「老刀99」14日分享一支「用大閘蟹夾衣服」影片，貼文中寫道，杭州一戶人家居家隔離時，曬的衣服連衣架被吹到樓下窗台，沒辦法下去拿，男子靈機一動用一條繩索將活的大閘蟹綁起來。從影片中可見，他把大閘蟹用棉繩綁住，然後慢慢的把大閘蟹垂降下去夾衣服，沒想到還真的夾起衣服。「老刀99」也打趣說「大閘蟹居然真的把衣服抓到了，完成了『不可能的任務』」。

▲大閘蟹完成了「不可能的任務」。（圖／翻攝自微博／老刀99）

根據《新京報》報導，事發地點為杭州蕭山區的某個社區，這起事件發生約在10天前，但該大樓近期未被隔離。這段影片目前仍在微博瘋傳，甚至一度登上熱搜，吸引超過上千萬人次觀看，許多網友留言讚嘆，「大閘蟹真棒，晚上獎勵多給點薑醋」、「主人十分感動，晚餐把牠蒸了吃了」、「最後檢查發現衣服被剪了兩個大洞」、「牠為這個家付出了太多」、「一時不知道該誇大閘蟹還是牠的主人」。但也有網友建議，既然大閘蟹立了大功，就不要吃掉它，可以把牠當寵物養。