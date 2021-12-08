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微博香港上市首日跌破發行價！CEO：對公司發展非常有信心

▲▼微博。（圖／路透社）

▲微博在港交所上市。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

微博8日正式在港交所掛牌上市，開盤報每股256港元，較發行價272.80港元下跌6.1%。上市首日，微博首席執行官王高飛表示，「我們對公司發展非常有信心，也更關注長期價值。」

根據招股書，微博此次在港上市，共發行1100萬股A類普通股，全球發售所得款項淨額預計為約13.83億港元，募集資金計劃用於持續擴大用戶群及提升用戶參與度，以及改善微博的內容生態系統；研發以提升微博的用戶體驗及變現能力；有選擇性地尋求戰略聯盟、投資和收購，以及用作營運資金及一般公司用途。

招股書內提到，作為中國最具影響力的社交媒體平台之一，微博仍保有較大的用戶基數，截至2021年第三季度末，微博MAU（月活躍用戶）數量達5.73億，同比增長6200萬，其中移動端佔比為94%；DAU（日活躍用戶）數量達2.48億，同比增長2300萬，再創歷史新高。

活躍用戶中，年輕人居多，截至今年6月，微博月活躍用戶中超過75%屬於Z世代。據微博發表的用戶發展報告，Z世代用戶對新話題、新互動、新玩法的關注度和參與度高，樂意貢獻新內容，並且不吝惜點讚、分享或留言評論，同時，Z世代能夠支配的收入和消費力在持續提升。

此外，微博營收狀況呈穩步上升趨勢。2018年至2020年微博的收入分別為17.19億美元、17.67億美元和16.9億美元。其中，廣告及營銷收入是最主要的收入來源。根據招股書，2018至2021年上半年該收入分別為15.00億美元、15.30億美元、14.86億美元和8.92億美元，佔總收入比重分別為87.24%、86.60%、87.94%和86.35%；2021年三季報顯示，當季廣告收入5.38億美元，佔比88.5%。

不過，在B站、抖音、小紅書等新興社交產品圍攻下，微博的地位正在發生動搖。2018年至2020 年，微博MAU同比增長率由11.69%萎縮至0.97%；DAU同比增長率由11.00%降低到1.33%。

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