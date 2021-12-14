快訊／被爆驗毒出包害38案烏龍起訴　高醫出面聲明：絕對沒誤判

▲高醫副院長黃尚志出面說明驗毒出包一事。（圖／記者吳世龍攝）

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

受南部司法單位委託，進行毒品檢驗的高雄醫學大學附設中和醫院檢驗醫學部毒物室，自去年起將多件三級毒品Eutylone誤判為二級毒品Pentylone，初步調查受影響案件至少有38件。高醫副院長黃尚志下午出面說明，這是與事實不符的報導，檢測絕對沒有誤判，是積極協助政府檢測不斷翻新的毒品。

黃尚志指出，這次事件並無誤判，本院毒品報告均依儀器設備分析結果提出客觀結果，因為新興毒品類似物種類繁多，隨著毒品成分推陳出新，須持續購買標準品以達更精準結果，而適時修正果，這是科學上必然的過程跟限制。

高醫強調，針對去年2-10月驗出Pentylone的案件都有主動再次檢測並補充回報檢測結果，希望善盡社會責任，這是高醫始終堅持的核心價值跟堅定信念。

▲高醫副院長黃尚志出面說明驗毒出包一事。（圖／記者吳世龍攝）

高醫進一步說明，高醫毒物室自去年1月起承接高雄市政府警察局警大隊與屏東縣政府警察局的「查獲微量毒品定性（成分）及定量（純質淨重）委外檢驗勞務」，在招標案檢驗能力說明已載明能檢測之毒品種類共計73項，其中含有Pentylone（第二級毒品），但不包含Eutylone（當時並非公告之第三級毒品）此項檢測。

法務部及衛生福利部食品藥物管理署發現Eutylone有流行趨勢，去8月發送「毒品定量檢驗事宜調查表」，詢問全台濫用藥物認證實驗室開發的意願。高醫毒物室也立即進行Eutylone標準品的請購，並於去年11月Eutylone標準品到貨後，立即進行關毒品使用的檢測方法開發。



高醫說，因Pentylone及Eutylone 兩者為同分異構物，高醫在Eutylone 方法開發的分析結果發現，先前鑑定結果為Pentylone的成分可能為Eutylone，因此主動電話告知高雄市相關單位對口承辦人員，並說明對於去年10月前已發出Pentylone報告的檢品進行複驗。

高醫也主動以公文通知委驗單進行去年11月之後的報告更正。截至今年3月，高醫也持續進行檢品複驗及報告修正，並主動持續提供委託機關最近的報告。

▲高醫疑似傳出檢驗毒品出包。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

高雄地院行政庭長楊國祥表示，去年底有法官在審理一件毒品案件時，因被告持有的毒品被高醫驗出是二級毒品，但被告喊冤，且尿液檢測也是三級毒品，法官才將樣品送法務部毒品檢驗室複驗，確認是三級毒品，法官向庭長報告後，才發現有此一情況。

楊國祥指出，法官後來在群組裡通知提醒，經過清查，從去年11月到今年3、4月間，目前高雄地院查出持有毒品起訴的案件有31件，無罪的有11件，另外20件仍有待清查。

楊國祥強調，究竟是高醫的儀器檢驗有問題，還是當初檢驗標準不一造成誤判，都有待釐清，後來高醫也引進更新的儀器和方法，所以究竟是哪個部分出問題還需要清查，至於如果因此被判有罪的被告當然可以提出國賠，但是否會成立仍有疑義，因為國賠必須是有故意或疏失，目前此案是否符合仍有待商榷。

至於在橋頭地院和橋頭地檢署的部分，目前清查持有毒品遭起訴的有7件，獲判無罪的有1件，有罪的6件，也正擴大清查中。