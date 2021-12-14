　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／被爆驗毒出包害38案烏龍起訴　高醫出面聲明：絕對沒誤判

▲▼高醫副院長黃尚志出面說明驗毒出包一事。（圖／記者吳世龍攝）

▲高醫副院長黃尚志出面說明驗毒出包一事。（圖／記者吳世龍攝）

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

受南部司法單位委託，進行毒品檢驗的高雄醫學大學附設中和醫院檢驗醫學部毒物室，自去年起將多件三級毒品Eutylone誤判為二級毒品Pentylone，初步調查受影響案件至少有38件。高醫副院長黃尚志下午出面說明，這是與事實不符的報導，檢測絕對沒有誤判，是積極協助政府檢測不斷翻新的毒品。

黃尚志指出，這次事件並無誤判，本院毒品報告均依儀器設備分析結果提出客觀結果，因為新興毒品類似物種類繁多，隨著毒品成分推陳出新，須持續購買標準品以達更精準結果，而適時修正果，這是科學上必然的過程跟限制。

高醫強調，針對去年2-10月驗出Pentylone的案件都有主動再次檢測並補充回報檢測結果，希望善盡社會責任，這是高醫始終堅持的核心價值跟堅定信念。

▲▼高醫副院長黃尚志出面說明驗毒出包一事。（圖／記者吳世龍攝）

▲高醫副院長黃尚志出面說明驗毒出包一事。（圖／記者吳世龍攝）

高醫進一步說明，高醫毒物室自去年1月起承接高雄市政府警察局警大隊與屏東縣政府警察局的「查獲微量毒品定性（成分）及定量（純質淨重）委外檢驗勞務」，在招標案檢驗能力說明已載明能檢測之毒品種類共計73項，其中含有Pentylone（第二級毒品），但不包含Eutylone（當時並非公告之第三級毒品）此項檢測。

法務部及衛生福利部食品藥物管理署發現Eutylone有流行趨勢，去8月發送「毒品定量檢驗事宜調查表」，詢問全台濫用藥物認證實驗室開發的意願。高醫毒物室也立即進行Eutylone標準品的請購，並於去年11月Eutylone標準品到貨後，立即進行關毒品使用的檢測方法開發。

高醫說，因Pentylone及Eutylone 兩者為同分異構物，高醫在Eutylone 方法開發的分析結果發現，先前鑑定結果為Pentylone的成分可能為Eutylone，因此主動電話告知高雄市相關單位對口承辦人員，並說明對於去年10月前已發出Pentylone報告的檢品進行複驗。

高醫也主動以公文通知委驗單進行去年11月之後的報告更正。截至今年3月，高醫也持續進行檢品複驗及報告修正，並主動持續提供委託機關最近的報告。

▲高雄醫學大學,高醫大,學校,高等教育。（圖／記者謝婷婷攝）

▲高醫疑似傳出檢驗毒品出包。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

高雄地院行政庭長楊國祥表示，去年底有法官在審理一件毒品案件時，因被告持有的毒品被高醫驗出是二級毒品，但被告喊冤，且尿液檢測也是三級毒品，法官才將樣品送法務部毒品檢驗室複驗，確認是三級毒品，法官向庭長報告後，才發現有此一情況。

楊國祥指出，法官後來在群組裡通知提醒，經過清查，從去年11月到今年3、4月間，目前高雄地院查出持有毒品起訴的案件有31件，無罪的有11件，另外20件仍有待清查。

楊國祥強調，究竟是高醫的儀器檢驗有問題，還是當初檢驗標準不一造成誤判，都有待釐清，後來高醫也引進更新的儀器和方法，所以究竟是哪個部分出問題還需要清查，至於如果因此被判有罪的被告當然可以提出國賠，但是否會成立仍有疑義，因為國賠必須是有故意或疏失，目前此案是否符合仍有待商榷。

至於在橋頭地院和橋頭地檢署的部分，目前清查持有毒品遭起訴的有7件，獲判無罪的有1件，有罪的6件，也正擴大清查中。

►萬里白宮行館海景房激殺價3899元！

ET快訊
快訊／陳鴻文成為自由球員！　本季第2人
全聯宣布「年前凍漲」！　林敏雄：讓大家年關好過
小學生穿「一間房」上學！網看行頭驚呆：碰不得
白皙豪乳女「1500半套服務」　人氣爆棚慘了
居家檢疫串門子！　陳時中：最重罰100萬
打「2劑AZ」對Omicron無效？　陳時中回應了
快訊／陳修將現身！2長髮妹陪同　殺女友案重開羈押庭
快訊／今增4人突破性感染！　疫苗廠牌曝光
19歲男中頭獎「睡4000女」！　最新近況曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

蘇花公路又落石！　對向車「傳球」害他車頭被砸

快訊／陳修將交保第6天「重開羈押庭」！　2長髮妹陪同現身了

機車追撞女騎士呼對方巴掌　真相曝光原是路旁汽車鬼切釀禍

性侵前女友判關4年賠220萬　渣男一口答應害慘老爸

桃園7歲女童離奇墜樓亡　家長悲痛不解...警初步調查結果出爐

快訊／被爆驗毒出包害38案烏龍起訴　高醫出面聲明：絕對沒誤判

一口痰2萬！和鄰居相處不睦　女怒對母女吐口水嗆：就罰我錢嘛

海巡年度緝毒1.38噸！法務部長蔡清祥表態：大麻除罪不可能

四海幫副幫主母親告別式　上千黑衣人致意！警防滋事逮2通緝犯

快訊／台74線22.9公里清潔車翻覆　撞倒路燈雙向壅塞

社畜剛領薪想省開銷竟偷竊13物　防盜門嗶嗶叫！背包全屯糧餅乾

KID甜蜜約會被偷拍：不能放過我嗎？　結局反轉…化身小美人魚超配合ＸＤ

戰鬥民族搶劫遇水逆？過程超落漆　打翻錢箱得手750元...逃跑還慘摔

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

安全距離當空隙硬插！三寶右切　下秒前車減速...慘「連環撞兩車」

哪裡痛？老公住院老婆借躺病床　他回位置見狀傻眼：辛苦了餒～

郭雪芙剛演《華燈》「以為自己是兇手」　劉品言.張軒睿都曾自我懷疑「像新冠」XD

視覺錯亂！穿妄想T恤秒變大UU　心機偽裝升2cup...側面超平坦XD

魏如萱遇影子計劃忍不住「開車惹」　狂發魔性笑聲...喊話拍照的：濾鏡用起來

少女撿棉被踩破採光罩瞬間墜地　 重摔大喊「屁股好痛」痛苦不已　

蘇花公路又落石！　對向車「傳球」害他車頭被砸

快訊／陳修將交保第6天「重開羈押庭」！　2長髮妹陪同現身了

機車追撞女騎士呼對方巴掌　真相曝光原是路旁汽車鬼切釀禍

性侵前女友判關4年賠220萬　渣男一口答應害慘老爸

桃園7歲女童離奇墜樓亡　家長悲痛不解...警初步調查結果出爐

快訊／被爆驗毒出包害38案烏龍起訴　高醫出面聲明：絕對沒誤判

一口痰2萬！和鄰居相處不睦　女怒對母女吐口水嗆：就罰我錢嘛

海巡年度緝毒1.38噸！法務部長蔡清祥表態：大麻除罪不可能

四海幫副幫主母親告別式　上千黑衣人致意！警防滋事逮2通緝犯

快訊／台74線22.9公里清潔車翻覆　撞倒路燈雙向壅塞

23歲買民生社區2房頭期僅200萬！劉伊心名下資產公開

哈士奇被遺棄！在公園流浪2個月　每天晨跑20圈只為找主人

點肉圓送柴魚湯喝到飽！嘉義傳3代Q彈炸肉圓　泡在米醬油膏太誘人

林秉樞打特權殘劑？北市：有道德瑕疵　「太多人與人關係」會產生問題

今年前10個月台北港貨櫃裝卸量成長逾27%　高雄港明年可恢復逾千萬箱

快訊／陳鴻文行使自由球員　本季第2人

電影幕後人員職場安全危機重重　近五成因公發生交通意外

國小弟下樓取餐「狂撩外送姐姐」求陪上樓　網見對話驚：都是套路

全聯過年前凍漲！林敏雄：萬不得已不漲，讓大家年關好過

珍奶股搶市！「歇腳亭」聯發國際將掛牌上櫃　聚焦北美、歐洲市場

屏東男酒醉脫褲露鳥！扒光女友衣路口狂打　她求「幫報警」沒人敢救

社會熱門新聞

高醫涉誤判超過200件毒品　害慘16起坐冤獄

信義區貴婦棄老母　「在門口哭也拒見」

即／桃園7歲女童「12F墜落」！送醫搶救亡

完成2次床戲！鄧佳華堅挺6小時拍完AV累癱

林秉樞劈腿禾馨護理師　逼診所內下跪

高雄「18禁櫥窗豆干厝」直擊　選妃衝炮下場曝光

女優苡若評鄧佳華：10分我給8分

理科太太、先生「現身法院」打離婚官司！

獨／開拍！鄧佳華心情超嗨　苡若嘆：愧對家人

虎尾死亡車禍！騎士閃轉彎車撞電桿亡

「佳華破處」6小時落幕　導演說出心裡話

快訊／理科太太、先生正式離婚！

澎恰恰被告未現身！債主夫妻怒了

彭文正視訊出庭恭維法官　被冷回：針對本案

更多熱門

相關新聞

高醫驗毒品疑出包高雄院檢清查

高醫驗毒品疑出包高雄院檢清查

高雄醫學大學附設中和醫院檢驗醫學部毒物室長期受南部司法單位委託進行毒品檢驗，但自去年起將多件三級毒品Eutylone誤判為二級毒品Pentylone，導致法官可能誤判的情況，高雄地方法院、地檢署、橋頭地方法院、地檢署今天緊急清查，初步發現至少有38件持有毒品遭起訴的案件，其中12件獲判無罪，6件有罪，另外還有20件還有待進一步釐清。

8成國人認同「變臉」　但怕這2件事

8成國人認同「變臉」　但怕這2件事

4歲獨眼童有救了！5天募得650萬將赴美搶救

4歲獨眼童有救了！5天募得650萬將赴美搶救

獨／心跳68！肚皮內「摩斯密碼」求救　醫大驚

獨／心跳68！肚皮內「摩斯密碼」求救　醫大驚

即／城中城傷者憂醫藥費　高醫霸氣宣布全包了

即／城中城傷者憂醫藥費　高醫霸氣宣布全包了

關鍵字：

高醫烏龍驗毒高醫驗毒

讀者迴響

熱門新聞

老公出軌妹妹　人妻竟願3人行

蔡阿嘎開2職缺「薪水曝光」　網驚：假的吧

高醫涉誤判超過200件毒品　害慘16起坐冤獄

信義區貴婦棄老母　「在門口哭也拒見」

這職業一夜情發生最高　半數搞上同事

LINE免費貼圖來了！　限時5款快下載

蔣萬安支持度甩開陳時中　綠營有意拱謝震武對戰

即／桃園7歲女童「12F墜落」！送醫搶救亡

2劑AZ對Omicron保護力等於0！醫這樣說

完成2次床戲！鄧佳華堅挺6小時拍完AV累癱

爭鮮「開幕即凍漲」　網卻嘆1現象=漲了

30年期成主流！房貸1000萬月繳34K

3縣市大雨！雷伊估明轉中颱恐大迴轉　全台變天時間曝

林秉樞劈腿禾馨護理師　逼診所內下跪

前少爺讚《華燈》99%神還原　再曝5秘辛

更多

最夯影音

更多
社畜剛領薪想省開銷竟偷竊13物　防盜門嗶嗶叫！背包全屯糧餅乾

社畜剛領薪想省開銷竟偷竊13物　防盜門嗶嗶叫！背包全屯糧餅乾
KID甜蜜約會被偷拍：不能放過我嗎？　結局反轉…化身小美人魚超配合ＸＤ

KID甜蜜約會被偷拍：不能放過我嗎？　結局反轉…化身小美人魚超配合ＸＤ

戰鬥民族搶劫遇水逆？過程超落漆　打翻錢箱得手750元...逃跑還慘摔

戰鬥民族搶劫遇水逆？過程超落漆　打翻錢箱得手750元...逃跑還慘摔

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

安全距離當空隙硬插！三寶右切　下秒前車減速...慘「連環撞兩車」

安全距離當空隙硬插！三寶右切　下秒前車減速...慘「連環撞兩車」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面