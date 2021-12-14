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中研院檢討報告繳交困難？　陳時中：資料困在實驗室「有環境風險」

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會。指揮官陳時中、疫情監測組組長周志浩、發言人莊人祥、醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中研院爆發基因體中心P3實驗室研究助理染疫事件，讓國內再次出現本土疫情，還牽扯出疑似職場霸凌、執行實驗未遵照SOP等疏漏，中央流行疫情指揮中心在事發當天（12/9）即要求「10天內提出檢討報告」衛福部長陳時中昨（13）日於立法院也表態懲處不排除任何層級。至於檢討報告是否能提前交出，陳時中今（14）日表示，相關資料都在環境風險中，取得有相當困難，且管理人也在隔離，要提前恐怕不太可能。

該名確診個案為案16816，在今年2/17~5/16在中研院分生所擔任研究助理，5/17起在基因體研究中心P3實驗室擔任研究助理，12/3自願離職。初步瞭解個案於11月中旬工作過程曾接觸過病原，而且曾於實驗中被實驗鼠咬傷，當下並無症狀；11月26日開始出現輕微咳嗽，12月4日咳嗽加劇，12月8日出現嗅、味覺異常，就醫採檢後，於9日確診，並確定感染Delta。

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指揮中心9日即要求中央研究院應於10天內提出調查檢討報告，並派生物安全專家調查小組前往該實驗室進行調查；立法院社福衛環委員會昨（13）日衛生福利部部長、中央研究院就「中央研究院P3研究室實驗人員確診新冠肺炎感染途徑及後續防疫因應作為」進行專題報告，中研院會中提供初步調查報告顯示，女研究助理染疫有六大疏失，包括未依規定通報鼠咬意外事件、未在生物安全櫃中操作小鼠、個人防護裝備穿卸流程不符SOP、缺乏資深人員監控、新進人員訓練不足、院方督導不足等。

今（14）日被問及中研院是否能提早提交檢討報告，陳時中表示「提前可能性不高」，他說，因為一些有些相關的文書資料還在裡面，要取得相當困難，中研院事件與上次部桃相似，但環境風險又比部桃護理站風險更高，另有關資料管理人都在隔離中所以相關資料取得會沒那麼順暢，所以時間在提前恐怕不太可能。

而實驗室當時的負責人，已經在12/1退休的中研院基因體研究中心研究技師詹家琮正在隔離，昨日於視訊強調「絕對沒有霸凌」，然而中研院卻對外表示，勿將詹家琮冠上負責人的頭銜，遭質疑為切割。陳時中說，可能是希望外界用詞能更精確，用前負責人來稱呼會比較準確，因為他確實已經退休了。

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