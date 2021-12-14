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3級毒品判成2級釀冤獄　高醫曝「驗毒時間差」喊冤：是校正回歸

▲▼高醫副院長黃尚志出面說明驗毒出包一事。（圖／記者吳世龍攝）

▲高醫副院長黃尚志出面澄清被指控驗毒出包一事。（圖／記者吳世龍攝）

記者賴文萱／高雄報導

受南部院檢單位委託，進行毒品檢驗的高雄醫學大學附設中和醫院檢驗醫學部毒物室，自去年起將多件三級毒品Eutylone誤判為二級毒品Pentylone。高醫副院長黃尚志出面解釋「驗毒時間差」，並表示先前檢測時是受限於科學極限，之後滾動式精進後，也有主動告知更新檢驗結果，這屬於回歸校正。

毒品二級和三級的刑度差多少？高雄地方法院行政庭長楊國祥指出，持有二級毒品罪的刑度是在2年以下有期徒刑，但如果是持有三級毒品，如果淨重5公克以上才會判刑，如果只持有微量就可能無罪。

▲▼高醫副院長黃尚志出面說明驗毒出包一事。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高醫還原驗毒時序，否認驗毒出包。（圖／記者賴文萱翻攝）

高醫副院長黃尚志下午出面喊冤表示，一開始承接毒品檢驗標案的時候，是列出73項能夠檢測的毒物，其中包含二級毒品Pentylone，但進行一個月後，Eutylone才被列為三級毒品。而兩者是屬於同分異構物，高醫也察覺先前鑑定結果為Pentylone的成分可能為Eutylone，所以有主動告知相關單位進行複驗。

黃尚志進一步解釋，高醫一開始並沒有Eutylone的標準品，是法務部後來覺得這樣的新興毒品案件變多，去年8月才發文希望建立Eutylone的檢驗，高醫也立即採購標準品，並發現確實2者有差別，除了主動告知相關單位之外，也去文詢問要不要複檢，希望能在檢驗正確跟科學性上，給出正確的結果。

黃尚志說，就檢驗項目的結果來說這不是誤判，因為事實就是事實，沒有標準品之前是驗不出兩者差異，這是受限於科學極限，如果有的話就可以區分出來，「就像是現在covid-19，沒有標準序列的話就是驗不出來，這次事件就像是校正回歸。」

▲▼高醫副院長黃尚志出面說明驗毒出包一事。（圖／記者吳世龍攝）

▲高醫檢驗醫學部主治醫師林宜靜。（圖／記者吳世龍攝）

高醫檢驗醫學部主治醫師林宜靜表示，毒品檢驗流程是透過儀器去確認跟標準品的差別，用標準品做比對，在發現這樣的狀況後，去年2月至10月有檢測出二級毒品Pentylone的案件，都有告知委託單位，若有疑慮可以回來複檢，主動告知的有3件，後來受理複驗的有29件，總共32件。

對於這次狀況可能造成冤獄得國賠，黃尚志表示，高醫是受委託單位，檢測能力到哪都有列出來，後來也盡快建立Eutylone的標準品檢測方法，至於可能影響法政單位的判決，這不是他們能評論的，因為要不要坐牢是根據個人所犯罪的事實，他並不清楚每一案的詳細案情，司法問題就由司法來協助。

▲▼高醫副院長黃尚志出面說明驗毒出包一事。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼高醫副院長黃尚志出面說明驗毒出包一事。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼高醫還原驗毒時間差，否認有出包。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼高醫副院長黃尚志出面說明驗毒出包一事。（圖／記者吳世龍攝）

至於為何法醫研究所能驗出來兩者差別，高醫檢測卻有時間差？林宜靜指出，法醫研究所隸屬法務部，關係就像疾管署跟昆陽實驗室一樣，如果第一時間發現有新興流行毒品都會告訴法醫研究所，不過，高醫收到法務部去年8月發函詢問有沒有意願要開發Eutylone的檢測項目時，也立即去請購標準品，然而因為屬於管制毒品，所以有一定程序要走，直到去年11月才拿到。

▲▼高雄地方法院行政庭長楊國祥。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄地方法院行政庭長楊國祥。（圖／記者陳宏瑞攝）

高雄地方法院、地檢署、橋頭地方法院、橋頭地檢署緊急清查，初步發現至少有38件持有毒品遭起訴的案件，其中12件獲判無罪，6件有罪，另外還有20件還有待進一步釐清。

至於誤檢毒品可能導致誤判的責任問題，楊國祥說，追查部分由檢方負責，有無責任涉及醫院檢驗方法或毒品發現起源點在哪？或許檢驗上沒那檢驗到這麼細，如果因誤判的被告當然可以申請國賠，但前提要件要故意或過失，因涉及檢驗方法或科技設備，但是否會獲得國賠則需要進一步釐清。

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