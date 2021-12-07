中藥房招牌「2字裝可愛」爆紅　唸出來戳中千人笑點

記者黃翊婷／綜合報導

台灣除了一些有趣的路名，例如超知名的台中市政北七路，有時候路邊招牌也充滿亮點。有網友在臉書「爆廢公社」PO出一張照片，只見中藥房綠色的招牌上，寫著2個白色大字「鼻藥」，因為念起來很像在裝可愛的「不要」，笑翻將近2000名網友。

▲「鼻藥」念起來很像不要。（圖／翻攝自Google地圖）

這間被調侃招牌裝可愛的中藥房位於屏東市民生路，原本是一間專治鼻病的診所，兩塊招牌都是使用綠底白字，相當醒目，一塊寫著中藥房的店名，另一塊則寫上「鼻藥」2字。

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原PO在臉書「爆廢公社」分享中藥房招牌的照片，並半開玩笑表示「裝什麼可愛。」沒想到文章被轉分享到爆料公社臉書粉絲專頁，意外引發眾多網友討論，並紛紛留言笑稱，「先鼻藥～就說了先鼻藥」、「我鼻藥」、「鼻要裝口愛」、「完完全全戳中笑點」、「我大笑」、「哈哈哈笑死」，不到一天就有1976人按讚分享。

其實，除了招牌之外，台灣的路名也有許多諧音哏，例如台中市市政北七路，因為音同台語的「白癡」而聞名，還有苗栗田心路（諧音像甜心）、台中中二路（中二意即青少年般自以為是、活在自己世界而不自知的人）、高雄林北路（諧音像台語恁父、恁爸）、新北板橋英士路（諧音像陰屍路）等等。

另外，也曾經有網友整理出幾個台灣有趣的校名，例如台北市士林區葫蘆國小、嘉義縣六腳鄉蒜頭國小、台東縣東河鄉都蘭國小、屏東縣新園鄉烏龍國小、嘉義縣梅山鄉龍眼國小（現為太平國小龍眼分校）等等，都曾掀起熱議，還釣出許多校友留言「報到」。