海巡職員約砲15歲少女給2000　家長拒和解！繳庫15萬獲緩刑

▲海巡職員約砲15歲少女給2000元，被揭發後捐國庫15萬元獲緩刑。（示意圖／視覺中國CFP）

記者黃哲民／台北報導

任職海巡署的哈姓男子去年上網約砲，和1名15歲少女開房滾床單，並給對方2000元酬勞，事後少女被警方尋獲，供出哈男，哈男到案認罪，願意賠償20萬元和解，但少女父母不領情、拒絕再跟哈男有任何牽扯，台北地院審理認定哈男法紀觀念淡薄，考量他無前科，依與14歲以上未滿16歲女子性交罪判刑7月、緩刑3年，須支付國庫15萬元，可上訴。

判決指出，未婚的哈男去年（2020年）12月間，透過手機交友軟體認識本案少女，2人聊天時，哈男得知對方年僅15歲，仍約少女以2000元代價跟他性交易，少女答應，同月21日晚間7時許到北市1家旅館碰面辦事，哈男也依約給錢。

不料少女被婦幼警察隊尋獲後，供出曾與哈男性交易，警方調閱旅館監視畫面，確認哈男與少女一起開房間。哈男到案全部認罪，包括坦承與少女碰面前，就知道對方才15歲、正在讀哪所學校，他願賠償20萬元和解。

法官指哈男明知本案少女心智發育尚未健全，對於性行為缺乏完全自主判斷能力，卻沒克制自身情慾，仍與少女性交，可見法紀觀念淡薄，考量哈男無前科、有和解意願，但少女父母經當庭聯繫都不領情、不想再跟本案有任何牽扯，哈男願捐國庫替代賠償，據此判哈男7月徒刑、緩刑3年付保護管束，並須支付國庫15萬元與接受法治教育3場次，可上訴。