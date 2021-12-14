高雄輕軌鼓山段12／16要通車了　新增3站「終於開到美術館」

▲高雄輕軌C17-C20路段12/16正式加入營運。（圖／高雄市政府提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄環狀輕軌鼓山段C17-C20路段完成履勘後，交通部3日發布營運許可函，高雄市政府今（14）日宣布，新增3站將於16日下午5點整開始正式加入營運，路網由C32凱旋公園站經C1籬仔內站延長至C20台鐵美術館站，但票價部分維持不變。

捷運工程局表示，輕軌C17-C20路段營運通車後，路網從C32凱旋公園站經C1籬仔內站至C20台鐵美術館站，營運路線將由原先12.8公里延長至14.7公里，服務範圍可由現行23站增為26站。

▲高雄輕軌路網由C32凱旋公園站經C1籬仔內站延長至C20台鐵美術館站。（圖／高雄市政府提供）

首班車及末班車維持目前6:30及22:00由端點站發車，尖峰時段班距為10分鐘，尖峰時段：平日（6:30-8:30、16:30-18:30）、假日（13:00-18:00），離峰時段則維持15分鐘班距。民眾可使用3家電子票證(一卡通、悠遊卡、愛金卡)、於車站月台購買單程票、MeN Go月票及Line Pay乘車碼等多元付費方式搭乘。

捷運局長吳義隆表示，雖然路線延長，但為響應綠能運輸，持續推廣搭乘高雄輕軌，輕軌票價仍維持不變，採單一費率收費（上車刷卡），使用電子票證及Line Pay乘車碼收費10元（包含團體票），購買紙票者30元，呼籲搭乘民眾多加運用或使用電子票證/電子支付。

▲▼高雄輕軌營運路線將由原先12.8公里延長至14.7公里，服務範圍可由現行23站增為26站。。（圖／高雄市政府提供）

另輕軌暖心便民搭乘措施也持續實施，凡具博愛（身障人士）、敬老身分的民眾，免購票、免過卡即可免費搭乘高雄輕軌。

吳義隆進一步強調，C17-C20路段自完工以來，順利通過初勘與履勘的嚴格檢驗，市民莫不對於通車日期殷殷期盼，輕軌團隊已經做好準備面對本（12）月下旬緊接而來的耶誕假期與跨年輸運事宜，明年度台灣燈會在高雄也即將登場，屆時輕軌將可轉乘台鐵美術館站及鼓山站等快捷站區，讓更多市民或外地遊客，經由方便的軌道交通轉乘。