高醫大出包！涉誤判超過200件毒品　害慘16人坐冤獄

▲高醫檢驗醫學部毒物室是衛福部認可的毒品檢驗機構，南部許多院檢都委託該室鑑定毒物成分。（圖／鏡週刊提供，下同）



圖、文／鏡週刊

本刊調查，受南部院檢單位委託，進行毒品檢驗的高雄醫學大學附設中和醫院（下稱高醫）檢驗醫學部毒物室，自去年起將多件三級毒品Eutylone誤判為二級毒品Pentylone。多名法官在判決書一一揭露高醫誤判的狀況後，南部多名院檢人士更著手清查可能被誤判的冤案到底有多少。

一名院檢人士向本刊出示資料指出，內部交叉比對時間序跟判決內容發現，至少逾16案的被告因高醫誤判可能正在坐冤獄，有的持有毒品案從無罪變有罪、有的則因此增加量刑，範圍遍及台南、高雄、橋頭、屏東等南部地院，目前仍在持續清查中，一旦確認，後續恐面臨冤案賠償問題。

此外，本刊進一步交叉比對司法院法學資料檢索系統的判決書，因高醫誤判遭地檢署起訴、最後卻經法院判決無罪的至少有13件，其中高雄地院就有12件、橋頭地院一件。

一名蔡姓民眾去年6月15日遭警盤查搜出身上有三包毒品咖啡包，原本送高醫檢驗認定有二級毒品Pentylone成分遭起訴，最後因法官將這些毒品咖啡包送往法務部法醫研究所複驗，確認是高醫誤判，高雄地院才在今年8月11日判他無罪。另一吳姓民眾同樣因高醫誤判而遭地檢署以持有二級毒品Pentylone起訴，經橋頭地院法官送法醫所複驗發現，高醫把三級毒品Eutylone誤判為二級毒品Pentylone 及三級毒品Dibutylone，今年3月24日判他無罪。

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