年輕人妻被婆婆感動！想送一個冰櫃　竟引發「家庭大戰」

▲婆婆主動幫帶小孩，還時常等門，就怕她沒帶鑰匙...（圖／取自PEXELS）。

網搜小組／柯沛辰報導

一名女網友表示，婆婆平時很疼愛她，還幫忙帶小孩，所以當她好不容易拿到獎金，便想送一個婆婆心心念念的冰櫃，沒想到此舉意外引發「家庭大戰」，讓她夾在中間很為難，決定上網請益，沒想到有網友一語點出解決之道，還歸納出3個關鍵重點，引發網友熱議。

原PO在「爆料公社」發文指出，她只是一個小房仲，婚後進到公婆家，與未婚的大姑、新婚的小姑夫婦共一家7口同住。由於家裡人不少，加上小姑很常帶婆婆去好市多，所以婆婆一直很想要一台冰櫃，但每次去賣場，婆婆總是嫌貴捨不得買。直到最近，她好不容易成交案子，順利拿到一筆獎金，決定買冰櫃來送給婆婆。

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原PO回憶，為了成交這個案子，她沒日沒夜做了半年功課，常常帶看到很晚，婆婆怕她累壞，不僅燉雞湯給她喝，自願去幫忙接孩子，還好幾個晚上在客廳等門，怕她忘了帶鑰匙，甚至勸她不操勞，讓她很感動。不過，當一家人得知她要買冰櫃後，就開始有意見了，甚至分成兩派。

她指出，一派是她和婆婆的「冰櫃派」，另一派是老公、公公、小姑夫妻檔的「冰箱派」，唯獨大姑中立沒意見。小姑認為，她和哥哥（老公）很愛喝飲料，家裡冰箱太小、冰不了多少，再買台冰箱比較實用。由於雙方爭吵不休，小姑提議投票，不料投票過程中，婆婆發覺「冰櫃派」原來是弱勢，竟氣得拍桌「錢是我的，要怎麼用，輪不到妳（小姑）來說！」

由於婆婆一向脾氣很大，幾乎不曾發過這麼大脾氣，頓時間空氣凝結，老公和公公也都愣住了。事後，婆婆和小姑的關係變得很緊張，婆婆則要原PO別介意，想買什麼就買什麼，「但小姑哀求的眼神又讓我開始動搖，今天吃早飯時小姑又跑來撒嬌，還一直說冰箱比較好冰櫃的功能太單調，要我去勸勸婆婆...」

原PO勉為其難點點頭，但才剛開口，婆婆就不高興地說「她（小姑）被寵壞了」，希望原PO別依著小姑的性子，「老公在旁邊也不幫忙說話，我現在是左右為難啊，怎麼只是領個獎金，想幫婆婆圓滿，現在卻左右為難啦！」

許多網友看完紛紛留言，「本意是什麼就是什麼，不需要受他人影響」、「誰幫妳顧小孩？誰幫妳等門？妳是想幫誰買？」、「冰櫃+1啦！冰櫃也不一定要放廚房，主要是放冷凍的東西」、「錢給婆婆，要怎麼買是她的自由，誰也不得罪，結案」、「冰櫃+1把自己辛勞賺的錢，變成心中想要的冰櫃，別人想要的冰箱，請別人自己賺錢買！」

其中，有網友解析3點，建議她「這個時候要站在婆婆的立場上」，被網友大讚中肯。

一、買下冰櫃後，冰箱的東西會有部分移往冰櫃，自然就有空間放飲料了。

二、婆婆和女兒感情再差，也是切不斷的血緣，很容易能和好。

三、小姑已經嫁出去了，雖然目前住一起，但總有一天會離開家；妳就不同了，妳嫁進來的，未來都要面對婆婆。

這位網友建議，「和小姑說，畢竟婆婆對妳像女兒一樣照顧，妳捨不得駁她的心意，讓她傷心，所以請小姑體諒。」

▼冷凍櫃。（資料照／翻攝自爆廢公社）