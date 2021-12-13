法國前議長戴扈傑將再度訪台　挺台加入國際組織…議會壓倒性通過

▲法國前議長、現任友台小組主席戴扈傑。（圖／翻攝Taiwan en France臉書粉專）



記者黃巈禾／台北報導

繼法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）參議員10月率團訪台後，外交部今（13日）證實，法國國民議會前議長、現任友台小組主席戴扈傑（François de Rugy）議員將於近日內率團訪台。

外交部表示，這是繼法國參議院友台小組主席李察（Alain Richards）參議員10月率團來訪後，再度有法國國會議員組團來台灣訪問，我國政府表達誠摯歡迎之意，如果有進一步消息，外交部將適時正式對外宣布。

事實上，2016年7月，時任法國國民議會副議長戴扈傑曾率團訪台，並前往總統府與總統蔡英文會面。蔡英文說明台法兩國友好關係，盼能持續深化雙方情誼，以嘉惠兩國人民。

戴扈傑於今年6月22日發起「將台灣納入國際組織轄下工作及多邊平台」決議案，迅速獲得跨黨派7大政團總召及高達183位國民議會議員的共同連署提出。決議肯定台灣在抗疫及經濟發展的成功經驗，並認為我國遭國際組織排除在外危害國際社會的利益，同時，該決議也讚揚法國外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）多次在法國國會兩院重申法國政府支持台灣參與國際組織的立場，並呼籲法國政府持續採取具體行動協助台灣國際參與。

該議案在法國當地時間11月29日、於議會經過2小時的辯論，最終以39票贊成、2票反對及3票棄權通過，該法案肯定法國政府持續支持台灣參世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等國際組織。

▼總統蔡英文在總統府接見戴扈傑。（圖／翻攝總統府官網）

