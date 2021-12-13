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時薪開到400仍缺工？　「國旅大爆發」飯店登記等超久原因曝光

時薪開到400仍缺工？　國旅大爆發飯店登記等超久原因曝光

▲服務業開出高時薪，卻依舊找不到員工上班，讓不少業者傷腦筋。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

台北市近日傳出多家飯店入住需要排隊登記，更有一間飯店傳出光登記就等了8小時引發熱議，甚至在疫情紓緩後國旅大爆發，有旅遊、餐飲業將時薪開到「300至400元」都找不到人上班的狀況，缺工問題也慢慢擴散到其他服務業。

據《中時新聞網》報導，國內旅遊餐飲業與旅遊業在疫情解封後大爆發，不少民眾都「報復性消費」，卻開始徵不到員工來打掃房間、端盤子了，讓不少業者相當煩惱。

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據報導指出，今年5月疫情爆發後，不少服務業都撐不下去，紛紛倒閉歇業，原本的員工也都被迫轉行或找新工作，但在疫情舒緩過後，業主重新招聘員工卻沒有人再來應徵，更有業者開出高時薪300到400元來徵人，但依舊找不到人，不是找到工作人，不然就是寧願做別的也不做服務業。

高時薪請不到人還不只服務業，許多遊覽車司機被迫轉行去開計程車、貨櫃車、砂石車，甚至是跑外送、快遞，他們的收入甚至比原先更穩定，也讓疫情過後他們反而不想再回去原先的行業了。

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