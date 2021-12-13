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台南市立安南醫院林聖哲院長、蔡忠紘主任　獲頒防疫特殊貢獻獎

▲台南市立安南醫院林聖哲院長（右）及家醫科蔡忠紘主任，雙雙榮獲中華民國醫師公會全國聯合會頒發2021年防疫特殊貢獻獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市立安南醫院林聖哲院長（右）及家醫科蔡忠紘主任，雙雙榮獲中華民國醫師公會全國聯合會頒發2021年防疫特殊貢獻獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市立安南醫院林聖哲院長及家醫科蔡忠紘主任，雙雙榮獲中華民國醫師公會全國聯合會頒發2021年防疫特殊貢獻獎，以表揚自5月台灣疫情爆發開始至今，一同帶領醫護人員逐步完善防疫工作並時時激勵團隊士氣，始終堅守防疫陣線不容破口機會出現，貢獻南台灣民眾健康裨益良多，因此特地表揚肯定。

▲台南市立安南醫院林聖哲院長（右）及家醫科蔡忠紘主任，雙雙榮獲中華民國醫師公會全國聯合會頒發2021年防疫特殊貢獻獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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林聖哲院長首先感謝台南市醫師公會的大力推薦，自擔任院方Covid-19指揮中心召集人以來，成立疫情分析組監測疫情變異情況，對內成立疫苗注射及篩檢組、臨床治療組及後勤整備組，每周一跟四召開新冠肺炎緊急應變會議防疫會議機動調整防疫措施。

5月25日啟動心臟、消化、神經、骨科、大腸直腸、一般、整形、心臟外科、中醫、婦兒科及家醫科「門診視訊診療」，隨後再開放憂鬱症中心及精神科，讓病人在家可透過網路及鏡頭由醫師網路視訊拆除心理壓力未爆彈，減少面對面看診接觸感染風險，並且建置常態性「藥得速」院外預約領藥專區，方便慢性病民眾連續處方箋領藥等。對外主動協助台南市政府執行南科園區本國及外籍員工新冠肺炎篩檢，協助台積電、聯電、工研院及學校施打疫苗，執行統一獅職棒隊球員抗原快篩專案，完成全國第一支職棒球隊完成抗原快篩陰性工作以提早備戰職棒開打。

▲台南市立安南醫院林聖哲院長（右）及家醫科蔡忠紘主任，雙雙榮獲中華民國醫師公會全國聯合會頒發2021年防疫特殊貢獻獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，率全國之先提出接種黃卡註記西元日期及疫苗英文全名，贈送台南市衛生局衛生所疫苗印章80套；向中央及企業勸募防疫物資如負壓隔離艙、正壓採檢站、H F N C 2台、負壓飛沫抽取機2台與無數防護衣、護目鏡、面罩、N95 口罩、快篩試紙、口罩和頭巾；鼓勵員工疫苗注射保護自己，兩劑完整員工接種比率均已達98 %；緊急採購PCR機器，量能迅速提升至每天300件；迅速成立正壓急診採檢站並建置第二次採檢站來分流門診住院採檢與企業篩檢及高危險員工定期採檢；門禁管制分流員工跟入院民眾從不同入口進來醫院，以維護醫院病人及員工安全。

▲台南市立安南醫院林聖哲院長（右）及家醫科蔡忠紘主任，雙雙榮獲中華民國醫師公會全國聯合會頒發2021年防疫特殊貢獻獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

家醫科暨門診部主任蔡忠紘醫師於此次疫情肆虐時，遵循院內災害緊急應變小 組指示規劃「門診篩檢站」，負責所有預計住院及手術病患核酸檢測PCR，達到 每日採檢150人次門診篩檢量。

除「門診篩檢站」外，蔡忠紘醫師亦規劃「疫苗接種站」，統籌各種新冠肺炎疫苗接種行政事宜，讓民眾從報到、檢核資料、醫 師評估、疫苗接種、留院觀察等流程，都能一氣呵成且隔開看診病患，兼顧感控與安全，因此才能達到每日疫苗接種人數至少 600人，顯著提升疫苗覆蓋率，亦多次至院外長照機構執行疫苗接種，協助政府防疫工作居功厥偉。

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