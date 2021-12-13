小玉換臉名人做A片賣錢！賓士休旅今法拍　44次激烈競標開回家

記者黃哲民／台北報導

新北地檢署偵辦網紅「小玉」朱玉宸涉利用Deep Fake深偽技術，換臉製造名人的假A片上網販賣一案，查扣朱男用犯罪所得購買的1輛賓士休旅車，並在偵結前依法先拍賣保值，行政執行署新北分署受託，今（13日）上午10時以公開喊價方式開箱拍賣，歷經44次激烈出價，最後由來自台中的一位賴先生以195萬2000元買走。

▲網紅「小玉」朱玉宸用Deep Fake深偽犯罪所得買的賓士休旅車今被法拍，競標者驗車確認車況。（圖／行政執行署新北分署提供）

朱玉宸涉用Deep Fake深偽技術，將A片女優的臉換成國內女藝人、網紅甚至民代的容貌，並上網兜售，今年（2021年）10月被新北檢指揮刑事局搜索約談，交保30萬元，檢方查出朱男去年用深偽技術的犯罪所得，購買1輛中古賓士休旅車，考量全案偵審耗時，可能會讓車價貶值，因此依法委託新北分署在偵結前先拍賣。

▲網紅「小玉」朱玉宸利用Deep Fake深偽技術賣假A片，犯罪所得買進一輛中古賓士休旅車。（圖／行政執行署新北分署提供）

這輛賓士休旅車款式為MERCEDES-BENZ(GLC 300 4MATIC COUPE)，排氣量1991CC，2016年11月出廠，車身白色，儀表板里程數顯示為6萬0267公里，車內設備包括音響、座椅都是原廠配備，朱男自費22萬餘元加裝自駕系統與左側前後車門氛圍燈。據網路資料顯示，這款新車售價約300萬元。

新北分署上周三（8日）公布拍賣公告，設有底價但不公開，訂於今天上午10時拍賣，全程以公開喊價方式進行，20組競標人馬提前到場驗車確認無誤，起標價為150萬元，第1次出價就喊到170萬元，震驚全場，多數競標者當場縮手，只剩3組人馬鏖戰，歷經10多分鐘、44次激烈喊價，最後以195萬2000元，由拍賣官高呼3次，落槌拍定。

▲網紅「小玉」朱玉宸用Deep Fake深偽犯罪所得買的賓士休旅車今被法拍，競標者出價激烈。（圖／行政執行署新北分署提供）

得標者賴先生來自台中，他自稱從事電腦業，並不知道「小玉」是誰，是看了新聞上網搜尋才曉得，他是代替妹妹來競標，因為妹妹看上這型休旅車，但最近2年因新冠肺炎疫情關係，汽車零件短缺，進口運費又貴，導致新車價格上揚，而這輛休旅車為進口第一代車款，市面少見，車況算佳，且附有購車證明清冊，才安心競標。

▲得標者賴先生（左）替妹妹競標，現金繳清車款，直接開回台中。（圖／行政執行署新北分署提供）

賴先生說，事先上網查過市場行情，這輛車中古行情最多為188萬元，但因妹妹真的好想要，就狠心追高買下。賴先生當場以現金繳清195萬2000元車款及鑑價費3500元，開心將愛車直接開回台中。新北分署趁機呼籲民眾多注意新北分署拍賣動產、不動產的訊息，新北分署官網網(https://www.pcy.moj.gov.tw/)都有相關公告，還有教學資訊。