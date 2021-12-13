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「民進黨是製造汙染的綠色」影片被翻出　范雲：政府做出最大努力

▲▼民進黨立委范雲曾痛批「民進黨是製造汙染的綠色」。（圖／取自羅智強臉書）

▲民進黨立委范雲曾痛批「民進黨是會製造汙染的綠色」。（圖／取自羅智強臉書）

記者林銘翰／台北報導

國民黨台北市議員羅智強13日在臉書公布一段影片，當時擔任社民黨召集人的民進黨立委范雲痛批，民進黨對於環境的態度與政策，根本是會製造汙染的綠色。對此，范雲表示，在民進黨政府做出最大努力之後，自己也與地球公民基金會及綠色公民行動聯盟一樣，拜託大家投下不同意票。

珍愛藻礁等4大公投將於12月18日投票，羅智強13日在臉書公布一段影片，並諷刺「范雲狂吐蔡英文，不轉發對不起范雲」。當時擔任社民黨召集人的范雲在影片中表示，「我們嚴肅地要求我們的政府，我們要求我們的行政院，請遵守你們的總統候選人選前『藻礁永存』的承諾」。

范雲13日下午受訪時回應，關於藻礁公投案，她與地球公民基金會以及綠色公民行動聯盟的立場一致，再一次呼籲大家，投下不同意票。

范雲說明，過去當執政者沒有提出三接外推方案時，她的確也與地球公民基金會及綠色公民行動聯盟一樣，認為三接方案應該重新思考，但在民進黨政府做出最大努力之後，自己也與地球公民基金會及綠色公民行動聯盟一樣，拜託大家在公投第20案，投下不同意票。

范雲強調，地球公民基金會與綠色公民行動聯盟是她信任的社運夥伴，「我與他們一起呼籲大家，公投案第20案，一定要投下不同意票，讓台灣能源轉型順利，南北不正義不再繼續」。

根據羅智強張貼的影片，范雲當時指出，為什麼民主化的過程中，自己支持民進黨，可是今天會成為一個小黨的召集人，就是因為民進黨曾經宣稱支持環境，「它選擇綠色，可是民進黨第一次執政的時候，我們就發現，那個綠色不是我們要的，它根本就是一個塑膠，會製造污染的綠色」。

范雲甚至強調，所以今天我們為藻礁站出來，為台灣的空氣污染站出來，一點都不奇怪。

范雲也批評，她所看到的最可笑的就是，「中油告訴我們，各位中油的保育計畫，你敢相信嗎，絕對不敢相信嘛，中油的紀錄這麼差」，而且中油還欺騙大家說，可以從多少公頃縮減到多少公頃。

范雲還諷刺，「我們都知道，我們所信任的專家朋友告訴我們，這根本就是一個工業港的污染問題，不是多少公頃縮減到多少公頃的問題」。

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