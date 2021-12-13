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社會 社會焦點 保障人權

高醫大港生發信嫌老師英文差　遭求償50萬結果出爐

▲高雄醫學大學,高醫大,學校,高等教育。（圖／記者謝婷婷攝）

▲高雄醫學大學。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄醫學大學心理系一名芮姓香港籍學生，因不滿系上蘇姓助理教授的上課大多使用中文，竟發E-Mail給一百多位學校和系上的主管、老師們，批評蘇姓助理教授「英文程度低」、「Poor English 」，讓蘇氣炸提告求償50萬元，法院審理後認為芮姓學生是以斷言方式貶低及羞辱蘇，判他賠償7萬元，可上訴。

判決指出，香港來台就讀高醫大心理系芮姓學生，選修系上蘇姓助理教授開設的「心理衡鑑專題研究」、「諮商與心理治療實務專題研究」由於蘇姓助理教授在課堂大多以中文授課，讓芮生難理解上課內容，曾就課堂內容向學校學生申訴評議委員會申訴，指控蘇姓助理教授「英文能力不佳」。

但芮生申訴完後，還是覺得上課情況沒改善，2019年7月10日起連發多封E-Mail到校長、教務長、蘇姓助理教授等人信箱，「本人因未能聯絡蘇文碩博士，我已發超過100封電郵及提醒了他超過22次」、「我希望教務處能幫助聯絡蘇文碩博士，也可以還蘇博士一個清白的機會」。

E-Mail內不僅質疑蘇姓助理教授「英文程度低」、「Poor English 」，給蘇姓助理教授的信中還嗆說「你的英文很爛」，甚至說「如果你不懂英文，這一句我寫中文給你……」，除了寄給校長等人外，副本還寄給校內其他學院院長、教授及行政人員等超過百人。

蘇姓助理教授收到信件後氣炸，認為芮妨害他名譽，提告求償50萬元，還要求芮生在四大報頭版下方登報致歉。

高雄地院審理時，芮生提出辯解稱「英文程度低」、「Poor English 」、「你的英文很爛」等式針對考試題目及出題者，是蘇姓助理教授自己對號入座，不應該要求他賠償。

法官審理後根據芮男信中前後語句的關聯性及脈絡，認為芮言論明顯是針對蘇姓助理教授，認定他是以斷言方式貶低及羞辱蘇，足使蘇男社會評價貶損，因此判芮生要賠償7萬元，但無須登報道歉，全案可上訴。

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