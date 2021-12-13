看到同鄉和老公「走得太近」　她找移民官「4個字」怒斬不倫戀

▲陳女（右）與紅衣女子發生口角衝突。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄仁武一名陳姓越南籍配偶（39歲）因不滿同為越南籍的阮姓女子（28歲）與老公「走得太近」，兩人為此發生口角衝突，陳女氣得直接報警，警方趕到時原先以為是單純的吵架，但陳女直接向員警檢舉阮女是逃逸移工，警方一查證實阮女是從桃園某工廠逃逸失聯，於是將阮女帶回交移民署處置。

仁武警分局日前接獲民眾報案，有人發生口角衝突，鳥松分駐所副所長溫富財、警員羅文澦前往察看，當場發現2名越南籍女子正吵得不可開交。

▲紅衣女子出示的居留證相片與本人不同。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

員警查詢身分時發現兩人都是越南籍，其中一名女子陳女大方出示身份證，原來她嫁來台灣多年已取得身分證，這時另一名紅衣女子佯稱要拿證件轉身要進入屋內，員警覺得可疑便急忙阻止，該名女子又出示手機相簿內的居留證，被眼尖的員警發現居留證上的照片與女子並不相像，怒斥「這又不像妳」。

這時陳女私下偷偷的告訴員警，該名女子是逃逸的移工，員警將該名女子帶返所查證，才確認阮女的身分，她在108年12月持工作簽證來台居留，原於桃園某科技公司工作，今年2月逃逸失聯，全案於詢問後依違反入出國及移民法移送內政部移民署高雄專勤隊收容，並辦理遣返事宜。