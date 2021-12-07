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崑大視傳系連續3年高雄KIDE發明展奪獎　藝術拼貼教材鍍金

▲2021高雄KIDE國際發明暨設計展，崑山科技大學視覺傳達設計系助理教授鄭明輝指導學生的作品「藝術拼貼教材」榮獲金牌獎，更獲得大會頒發「教育類特別獎」的榮譽，表現亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲2021高雄KIDE國際發明暨設計展，崑山科技大學視覺傳達設計系助理教授鄭明輝指導學生的作品「藝術拼貼教材」榮獲金牌獎，更獲得大會頒發「教育類特別獎」的榮譽，表現亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2021高雄KIDE國際發明暨設計展，崑山科技大學視覺傳達設計系助理教授鄭明輝指導學生的作品「藝術拼貼教材」，在28個國家、412件作品突圍獲獎，該作品以採用台灣特有鳥類為圖案設計，豐富的圖案變化與色彩，讓拼貼藝術變得容易，除榮獲金牌獎，更獲得大會頒發「教育類特別獎」的榮譽，表現亮眼！

▲2021高雄KIDE國際發明暨設計展，崑山科技大學視覺傳達設計系助理教授鄭明輝指導學生的作品「藝術拼貼教材」榮獲金牌獎，更獲得大會頒發「教育類特別獎」的榮譽，表現亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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2021 高雄 KIDE 國際發明暨設計展由台灣發明商品促進協會（TIPPA）及世界發明智慧財產聯盟總會（WIIPA）共同籌劃主辦，全球的新冠肺炎疫情仍屬嚴峻，在台灣相對安全的環境中，提供青年創新發明家和設計家很好的交流平臺，也受到眾多參賽者的支持。崑大視傳系此次由鄭明輝助理教授帶領碩士生蔡季潔、四年級張晏慈、邱晏瑾、黃語萱、三年級彭筱文等人參賽，榮獲金牌獎及大會頒發教育類特別獎，也讓該系蓬勃的創意能量在世界舞臺上發光。

▲2021高雄KIDE國際發明暨設計展，崑山科技大學視覺傳達設計系助理教授鄭明輝指導學生的作品「藝術拼貼教材」榮獲金牌獎，更獲得大會頒發「教育類特別獎」的榮譽，表現亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

鄭明輝助理教授表示，獲金牌的「藝術拼貼教材」，主要利用多色階的紙膠帶素材與配合專用工具組合使用，即可創作非常具有藝術美感的各類美麗圖案，是對於喜愛拼貼藝術及美術教育一項非常方便的美術教材。而該系列以台灣特有亞種的鳥類為設計主題，透過QR Code連結，可讓操作者認識台灣美麗的鳥類知識。

鄭明輝助理教授去年帶領的學生團隊以「視知覺系統訓練輔具」與「背包」等作品榮獲一金一銀的佳績，前年則以「空Mellow－免插電擴音喇叭」作品奪金，獲獎成員們更獲頒教育部「技職之光」殊榮，今年再次於發明展得獎，顯見帶領團隊成果獲得肯定。

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