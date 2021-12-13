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探索夢號半年燒掉7.2億苦撐　最快明年1月復航！初期鎖定國旅跳島

▲▼探索夢號,星夢郵輪,國際郵輪,觀光旅遊,旅遊泡泡,跳島旅遊,雲頂郵輪集團,基隆港。（圖／記者李毓康攝）

▲探索夢號半年燒掉7.2億苦撐等復航。（圖／記者李毓康攝）

記者許維寧／台北報導

雲頂集團郵輪「探索夢號」日前傳出因不堪鉅額虧損，考慮退出台灣市場，日前基隆市長林右昌便表示，認為應在防疫與經濟間求取平衡點，希望讓郵輪跳島和繞島行程復航。交通部今天（12/13）舉行交通委員會，部長王國材則表示，日前已經過指揮中心同意，預計探索夢號最快明年1月即可復航，行程規劃將以國內旅遊、跳島為主。

郵輪探索夢號已經停航半年，日前雲頂集團表示，半年停航待運期間已經虧損了將近7.2億。立法院今天舉行交通委員會，民眾黨籍委員邱臣遠表示，探索夢號復航計畫今年9月已由交通部提報疫情指揮中心，但交通部仍未同意業者復航，讓業者承受了一個月燒掉將近1.2億的壓力。

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邱臣遠也說，接下來就是跨年和春節旅遊期，業者也需要時間準備行銷、要跟時間賽跑，交通部應該積極協助業者並推動業者上軌。

交通部長王國材則回應，日前疫情指揮中心已同意業者復航計畫，預計最快探索夢號明年1月可以復航。疫情指揮中心也會針對防疫措施給予業者輔導，未來行程將以國內跳島旅遊為主，且船員多接種過兩劑疫苗。未來預計會有人數限定、船員PCR檢測等相關規定。

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