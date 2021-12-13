P3染疫女助理疑被霸凌　前實驗室負責人：指責做錯事沒霸凌

▲實驗室前負責人詹家琮（左）今視訊回應中研院女助理染疫事件。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

中央研究院P3女研究員染疫受關注，更意外牽扯出職場霸凌事件。對此，已在12/1退休的實驗室前負責人詹家琮目前仍在隔離中，今透過視訊強調「絕對沒有霸凌」，但針對「越級上報」一事，一度說詞反覆，原先急著回應「沒有、講錯了」，之後又說「有越級上報」，並表示疑似霸凌是「認知不一樣，是做錯事情，長官指責你。」

詹家琮日前曾表示，該名助理10月15日操作巴西Gamma變異株時，遭到實驗鼠咬到，因直屬上司不在現場，改向中心的生物安全官通報，後來直屬上司得知後，認為她沒有依照SOP流程申報，重申應先向直屬上司通報，但她不能接受，雙方可能對言語的表達方式有不同理解，後來才有網路指說有霸凌一事。

[廣告]請繼續往下閱讀...

詹家琮今也再度透過視訊回應霸凌事件，他表示，實驗室沒有霸凌這件事情，這位助理對於自己犯的事情，被長官指責，認知不一樣，做錯事情長官指責你，也沒有用污名語言來說，這樣不該定義成為霸凌，11/24被實驗鼠他完全沒有通報，之後到離職時，這段時間都沒有任何症狀和疾病，實驗室根本沒有辦法做通報，並不知道這件事情。

而在疑似越級報告的疑慮上，詹家琮說「她有越級報告，被老鼠咬之後，按照通報層級規定，要先向實驗室管理人報告，實驗室管理人向實驗室負責人報告，也就是我，我要評估這樣的意外事件嚴重程度，來決定需不需要往上報。」