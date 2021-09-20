明天中秋拜月老最靈！專家曝求姻緣5大禁忌　桃花位在這方向

▲中秋拜月老最靈！民俗專家：求姻緣5大禁忌勿犯。（圖／楊登嵙提供）



記者游瓊華／台中報導

明天就是中秋節，也是月下老人生日，更是終結單身的最好機會！民俗專家楊登嵙表示，國曆2月14日西洋情人節、農曆7月7日七夕、月下老人生日農曆8月15日及冬至，這4天是拜月下老人求姻緣的最佳時刻，單身男女不要錯過機會，一定要掌握重點和禁忌，別讓自己的姻緣跑掉了！

楊登嵙提醒，拜月老時有五個禁忌要留意，包括不要戴帽子、口罩、太陽眼鏡，這樣月老才看得清楚你的樣子；服裝端莊，不宜太過暴露，也尊重神明；不能拿傘！若是摺疊傘就收到包包裡，旁邊有人拿傘也離他遠一點，拜拜拿傘，小心姻緣會「散」！

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另外，拜完月老喝結緣茶千萬不要吹，否則求好的姻緣就被自己給吹走；記得吃廟裡喜糖沾沾喜氣，但記得不能挑；因為自己挑了，月老怎麼幫忙牽紅線。

楊登嵙也提到，祭拜供品要用糖果（甜甜月老的嘴）、鮮花（與身旁對象可以盡快開花結果）、五色水果（圓形尤佳，一切圓滿吉利）；紅棗（祈求姻緣早點完成）以及桂圓（圓滿順利）。

楊登嵙提醒，單身男女記得告訴月老自己的姓名、地址、農曆出生年月日、理想對象條件，包括長相、高矮、個性、學歷高低、職業類別等，越詳細越好，誠心誠意祈求月老公公速賜良緣，若覓得好對象，日後會奉上喜餅、喜糖敬謝。

楊登嵙指出，2021年桃花位在南方，「喜星」、「桃花星」、「官星」，主宰人際關係、事業、異性緣，可在此方的位置擺設向月下老人求來的紅線和緣錢，拿到紅線和緣錢在月老的主爐正轉繞3圈，然後放在身上或包包內帶著或置於枕頭下。