犯保協會南投分會冬至關懷活動　送湯圓為馨生人家庭驅寒

▲犯保協會南投分會辦理冬至關懷活動，向被害人及其遺屬發送湯圓禮盒及慰問金（下同）。（圖／犯罪被害人保護協會臺灣南投分會提供）

記者高堂堯／南投報導

再過2週就是一年一度的冬至，犯罪被害人保護協會臺灣南投分會結合大埔城有限公司、鼎田烘焙食品舖，於今天提早辦理冬至關懷活動儀式，並由志工將湯圓等應景食品和慰問金親送到犯罪被害人家中，讓「馨生人」們在冷冷的冬天能夠品嘗到甜甜的湯圓，並感受到暖暖的祝福。

「冬至滿福‧添馨意」關懷活動於今天上午10時在南投地檢署，由南投地方檢署檢察長張云綺、犯保協會南投分會主委吳明賢、執秘暨地檢署書記官長蕭振彥，偕同工作人員及保護志工共同辦理，發送55份年節關懷金及關懷慰問品；會後則由工作人員、保護志工們親自將鮮肉湯圓、五行湯圓、燉烏骨雞、老薑油飯和筊白筍美人丸等美食送至被害人家庭、關懷馨生人。

犯保協會南投分會指出，冬至是每年白天最短、夜晚最長的一天，家家戶戶會在冬至時團圓，現代生活雖已不像過往那麼重視冬至慶典，但仍然保留吃湯圓、拜拜的習俗，節慶食品湯圓更是不可或缺的供品，通常會以「紅白湯圓」為主，做成甜湯祭祀，代表著「食甜嘴甜」。

該分會表示，其協助對象皆受過重大犯罪事件衝擊，凜冽冷風總使他們徒增淒涼之感，希望犯保協會長期的陪伴和關心能爲馨生人們擋風、用熱湯圓為他們驅寒，更讓馨生人們重拾勇氣、在溫暖的陽光下生活。



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