【廣編】海尼根攜手300間精選餐酒館、酒吧　推抗漲「星」方案

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【廣編特輯】

圖、文／海尼根提供

年底迎來聚餐的高峰期，海尼根推出全新廣告短片，以出人意料的結局，刺激消費者重返「真實社交」。而為抗漲救荷包，海尼根Silver星銀啤酒也特地精選北、中、南三家餐酒館以及全台多間酒吧，同步推出驚喜星銀套餐或嘗鮮優惠。年終歲末就等你呼朋引伴一同吃好料、搭啤酒，共度團聚歡樂！

「A LOCKDOWN LOVE STORY敬真實相見！」海尼根全新廣告邀你重返面對面社交

海尼根台灣總經理鄭健發（MICHAEL CHIN）表示，啤酒有著和人類文明一樣悠久的歷史，千百年來緊密相連人們的社交網絡。今天，啤酒依然是歡聚時不可或缺的一部分；是強化人與人情感的催化劑，可以融化緊繃的氣氛，也有助拉近疏遠的距離，替我們點亮歡樂、凝聚友誼、創造難忘的時刻，讓世界變得更美好！這次全新的廣告短片就像是時間膠囊；描述從疫情期間必須遵守的負責任社交，到現在多數通路總算能夠復業營運、人們回到「面對面」後，可能遇上意想不到的驚喜。「我們希望這支短片在台灣播放，可以刺激消費者在以遵循中央疫情指揮中心的防疫政策為前提，多多支持在地餐廳、酒吧、餐酒館，好好享受夜生活。」

歡慶餐廳酒吧回歸營運 海尼根Silver星銀啤酒推優惠品飲

近期餐廳酒吧強勢回歸。海尼根今年中在台灣推出的新品Silver星銀啤酒號稱百搭菜色，因其不顯苦澀、滑順細緻、尾韻清透的全新風味，酒精濃度4%，保留麥香卻不會搶走料理的風味；無論是墨西哥雞肉飯、焗烤起司炸雞佐蒜頭培根奶醬等重口味的菜色，或是威靈頓牛排、煙燻焦糖厚培根等多層次的料理，還是酸辣口水雞、梅香排骨等辛香料豐富的佳餚，搭配海尼根Silver星銀啤酒都能讓人感受到極致清爽、一喝就愛。而即日起消費者只要在全台300間精選餐酒館/酒吧尋找海尼根Silver星銀啤酒，就有機會以嘗鮮價格暢快品飲（優惠方案視各店家實際狀況為準）。更多優惠活動資訊，請至海尼根官方臉書粉絲團查詢：https://www.facebook.com/HeinekenTaiwan

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