　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男經理搞SOD「男女通吃」　揉奶強吻還幫下屬吞吐！劇情大反轉

▲粘姓計程車司機遭指控對身障女子兩度猥褻與三度性侵，但粘男辯稱與女子是男女朋友關係，女子也聲稱「有老公就是你」，檢不起訴。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲連姓男經理被女課長、男主任聯手控告妨害性自主。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者張靖榕／綜合報導

桃園一間公司爆出3P和偷情腥聞，連姓男經理是風暴中的主角，他被女課長指控暴力揉胸、強吻，還抓她進男性休息室大喊「我現在就要」！另一名男主任也控告連男在男廁壁咚逼他脫褲，讓連男口交。不過高院法官調閱3人資料及證據後發現，疑似都是感情糾紛，最終宣布連男無罪。

根據判決書，女課長控告連男妨害性自主，理由時2018年4月一天下午上班時間，連男邀她去吸菸區抽菸，卻在途經員工休息室時將她強拉入內，強吻揉胸，不顧制止還想強行脫下她的褲子，要求和她激戰，「我現在就要」！

男主任則稱同年7月，連男在公司尾隨他進入男廁後，將他逼到牆邊強吻，雖然在抵抗之下強吻不成，卻又立刻蹲下脫掉男主任外褲和內褲，任由男主任喊「不要」，連男仍強迫幫他打手槍和口交。

連男坦承與女課長、男主任在同一公司任職，並且確實和兩人有發生肉體接觸，但堅決否認任何強制性交未遂和強制性交等犯行，辯稱和女課長本來就有曖昧關係，而且是一前一後進到員工休息室和男更衣室，目的就是要找隱私空間談話，但並沒有強揉女課長胸部和解褲子，前後只在更衣室內待不到5分鐘就出去。他表示雙方持續曖昧已一段時間，會在辦公室和茶水間內擁抱、接吻。

與男主任之間的感情，連男則表示雙方也是類似交往關係，而且在廁所口交當天並未違反男主任意願，而且雙方從2014年就已展開關係，並於2016年在老婆答應下約男主任玩「兩男一女」3P性愛，男主任也同意。

法官調閱相關證據及影像紀錄，顯示女課長確實在辦公室、茶水間甚至廁所內和連男摟吻，結束後還會「閒聊談笑風生」，並不像才剛遭到人騷擾或性侵；男主任也坦承和連男夫妻一年內發生2至3次3性愛，雖然連男常會以此為藉口要求他「太太都讓你碰了，為什麼你不可以讓我口交」，但他因想持續和連妻發生關係，才勉強接受。

高院法官認為女課長與男主任證詞中有許多不合常理之處，而且兩人都和連男有親密關係，研判應是私人感情糾紛，關係複雜導致不滿情緒堆積，才會聯手控告連男，而相關證據都無法證明連男有性侵情事，因此判定連男因罪證不足無罪，全案仍可上訴。

►為何冷天也不用蓋被子！

ET快訊
飯店浴室掛一顆「神秘金屬球」！實用功能曝光網驚呆：長知識了
男經理搞SOD「男女通吃」　揉奶強吻還幫下屬吞吐！劇情大反轉
防10級強風！今變天雨區擴大　越晚越冷最低溫時間曝
網瘋傳「台中大里槍戰4死」影片曝光　警回應打臉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

男經理搞SOD「男女通吃」　揉奶強吻還幫下屬吞吐！劇情大反轉

前議員騙很大！馬祖圈地百公頃　連「枕戈待旦」都說是他的

翁仁賢目睹「生小豬」淪魔…除夕縱火燒死6至親　槍決前嗆輪迴追殺

網瘋傳「台中大里槍戰4死」影片曝光　警回應打臉

借車被毀惹殺機！土城2惡煞猛砍停車場保全　搶走4000元逃跑被逮

社會底層爭什麼？新北耶誕城「多人格鬥」影片瘋傳　10餘人掛彩

為了一句道歉和「6包菸賠償」　板橋2男反遭鋁棒痛打

三重公寓頂加火警！7旬老翁受困救出　送醫無生命跡象

快訊／新北樹林疑驚見未爆彈！警消拉封鎖線　軍方趕赴現場

再8個月就能退伍　飛彈指揮部士官長酒駕自撞！千萬終身俸飛了

驚險8秒！廣東媽躲過廚房氣爆　兒哭聲哭引注意...她：救命恩人

駕駛停車遇「人肉占位」頻喊報警　女子留原地僵持：這是我朋友欸

大胃王挑戰吃100盎司肉船火鍋　30分鐘完食免費！2人涮肉狂嗑

正妹網友邀投資...男暈船匯68萬　遭勸阻竟嗆警：被騙也是我的事！

林依晨放風朝聖魏如萱演唱會　少女樣現身記者驚呼：怎麼那麼瘦

不爽被頂！他下車一巴拳拍碎車窗　金鐘獎得主哼《溫柔》嚇傻：非故意

留下來嘛～黏人浪浪「強制陪伴」　車後咬鞋狂奔...他哭：我要下班！

不滿靠太近！豪車阻擋重機去路　被騎士噴辣椒水...還恐挨罰2萬4

雙手用力3下金屬扳手秒折斷... 「傳說中の大力士」手銬直接扯開

鄧佳華0元拍AV「連千毅沉默3天發聲了」！　 警告最慘下場：真的很悲哀

男經理搞SOD「男女通吃」　揉奶強吻還幫下屬吞吐！劇情大反轉

前議員騙很大！馬祖圈地百公頃　連「枕戈待旦」都說是他的

翁仁賢目睹「生小豬」淪魔…除夕縱火燒死6至親　槍決前嗆輪迴追殺

網瘋傳「台中大里槍戰4死」影片曝光　警回應打臉

借車被毀惹殺機！土城2惡煞猛砍停車場保全　搶走4000元逃跑被逮

社會底層爭什麼？新北耶誕城「多人格鬥」影片瘋傳　10餘人掛彩

為了一句道歉和「6包菸賠償」　板橋2男反遭鋁棒痛打

三重公寓頂加火警！7旬老翁受困救出　送醫無生命跡象

快訊／新北樹林疑驚見未爆彈！警消拉封鎖線　軍方趕赴現場

再8個月就能退伍　飛彈指揮部士官長酒駕自撞！千萬終身俸飛了

銀行上雲端成未來10年重要策略　投入公有雲服務的資金明年將增21.7%！

超省油！Lexus「NX休旅車」1公升跑78.7公里　奪11月測試冠軍

獨／李杏曝《茶金》夏老闆「真愛是他」！　2句台詞含義藏心酸

12元爽喝奶茶、金萱茶！「9大手搖店」雙12優惠小確幸　加碼買1送1

盧秀燕強調囤房稅勢在必行　專家曝「稅基」才是根本問題

人工膝關節怎麼換？　動畫解析一次懂

14個邦交國誰最可能斷交台灣？　學者分析「這國」最需關注

「2劑AZ對Omicron僅10%保護力」　醫籲接下來就打這疫苗

毛孩溝通「表心願」　爸媽秒安靜無聲…溝通師唱獨角戲超尷尬

男經理搞SOD「男女通吃」　揉奶強吻還幫下屬吞吐！劇情大反轉

女友半夜洗澡唱《大火》被叫閉嘴　嚇到變小聲還森77網讚：還想聽

社會熱門新聞

飛彈指揮部士官長酒駕自撞！千萬終身俸飛了

網瘋傳「台中大里槍戰4死」影片曝　警回應打臉

新北耶誕城爆「場外格鬥賽」　1男鼻血狂噴求助警

朋友以為當和事佬　害女被前男友當街扛走

即／新北樹林疑驚見未爆彈　軍方趕赴現場

女導遊外遇司機　嬌喊：給老公親親吸吸

金鐘獎得主「被拍碎車窗」！臉部割傷慘濺血

即／汽車駕駛擋重機去路「慘遭辣椒水攻擊」

翁仁賢目睹「生小豬」淪魔　除夕縱火燒死6至親

林秉樞失控畫面曝！靈堂暴走飆罵高嘉瑜

對尬畫面曝！X6「剪車」遭紅牌騎士噴滿臉

他SOD男女通吃！　「揉奶、吞吐」劇情反轉

女大生打工遭狼同事性侵　他喊冤：醉到不省人事

三重公寓火警！　7旬老翁受困無生命跡象

更多熱門

相關新聞

女大生打工遭狼同事性侵　他喊冤：醉到不省人事

女大生打工遭狼同事性侵　他喊冤：醉到不省人事

一名女大生到小琉球打工，向警方報案指遭同店林姓男同事酒後乘機壓在她身上強吻，摸撫下體，涉嫌妨害性自主罪嫌，警方受理傳訊林到案，林否認涉案，表示當時喝了很多，早已不醒人事，警方訊後依妨害性自主罪嫌移送法辦。

碩士男高鐵見露肩辣妹　竟摸腿揉胸還扯爛衣服

碩士男高鐵見露肩辣妹　竟摸腿揉胸還扯爛衣服

女遭媽男友硬上！提告後還被強擄當性奴

女遭媽男友硬上！提告後還被強擄當性奴

25歲男連結少女3次　無緣岳母讓結局大逆轉

25歲男連結少女3次　無緣岳母讓結局大逆轉

國手撿屍接力性侵　求輕判超瞎理由曝

國手撿屍接力性侵　求輕判超瞎理由曝

關鍵字：

SOD妨害性自主

讀者迴響

熱門新聞

睡覺手機放床頭恐罹癌？醫師解密了

20歲女乳頭「詭掛乒乓肉球」猛晃！男友脫衣嚇歪：菜花嗎

到按摩店鬆一下　他爽完跪著爬出門

「沒跟醜男做過！」床戰鄧佳華女優加價6成片酬

飛彈指揮部士官長酒駕自撞！千萬終身俸飛了

短髮妹站黃偉哲旁邊「G級頭燈」撐爆襯衫

蕾菈模仿許瑋甯放閃湯宇！遭飆粗話「哪比得上人家」

「北臉」能接班極度乾燥？網搖頭揭關鍵2點

陽明船長痛陳沒人有魄力造船　不如賣掉公司繳國庫

快訊／全台ATM驚傳大當機！　鄉民崩潰：全掛了

飯店浴室見「神秘金屬球」！超實用功能曝光

女友每天要碰碰　他哭：誰能幫我

快訊／再2起Omicron侵台！從美國、英國入境

邱澤曾「公開追張鈞甯」1天就被打臉！全敗在1關鍵

網瘋傳「台中大里槍戰4死」影片曝　警回應打臉

更多

最夯影音

更多
驚險8秒！廣東媽躲過廚房氣爆　兒哭聲哭引注意...她：救命恩人

驚險8秒！廣東媽躲過廚房氣爆　兒哭聲哭引注意...她：救命恩人
駕駛停車遇「人肉占位」頻喊報警　女子留原地僵持：這是我朋友欸

駕駛停車遇「人肉占位」頻喊報警　女子留原地僵持：這是我朋友欸

大胃王挑戰吃100盎司肉船火鍋　30分鐘完食免費！2人涮肉狂嗑

大胃王挑戰吃100盎司肉船火鍋　30分鐘完食免費！2人涮肉狂嗑

正妹網友邀投資...男暈船匯68萬　遭勸阻竟嗆警：被騙也是我的事！

正妹網友邀投資...男暈船匯68萬　遭勸阻竟嗆警：被騙也是我的事！

林依晨放風朝聖魏如萱演唱會　少女樣現身記者驚呼：怎麼那麼瘦

林依晨放風朝聖魏如萱演唱會　少女樣現身記者驚呼：怎麼那麼瘦

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面