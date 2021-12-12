男經理搞SOD「男女通吃」　揉奶強吻還幫下屬吞吐！劇情大反轉

▲連姓男經理被女課長、男主任聯手控告妨害性自主。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者張靖榕／綜合報導

桃園一間公司爆出3P和偷情腥聞，連姓男經理是風暴中的主角，他被女課長指控暴力揉胸、強吻，還抓她進男性休息室大喊「我現在就要」！另一名男主任也控告連男在男廁壁咚逼他脫褲，讓連男口交。不過高院法官調閱3人資料及證據後發現，疑似都是感情糾紛，最終宣布連男無罪。

根據判決書，女課長控告連男妨害性自主，理由時2018年4月一天下午上班時間，連男邀她去吸菸區抽菸，卻在途經員工休息室時將她強拉入內，強吻揉胸，不顧制止還想強行脫下她的褲子，要求和她激戰，「我現在就要」！

男主任則稱同年7月，連男在公司尾隨他進入男廁後，將他逼到牆邊強吻，雖然在抵抗之下強吻不成，卻又立刻蹲下脫掉男主任外褲和內褲，任由男主任喊「不要」，連男仍強迫幫他打手槍和口交。

連男坦承與女課長、男主任在同一公司任職，並且確實和兩人有發生肉體接觸，但堅決否認任何強制性交未遂和強制性交等犯行，辯稱和女課長本來就有曖昧關係，而且是一前一後進到員工休息室和男更衣室，目的就是要找隱私空間談話，但並沒有強揉女課長胸部和解褲子，前後只在更衣室內待不到5分鐘就出去。他表示雙方持續曖昧已一段時間，會在辦公室和茶水間內擁抱、接吻。

與男主任之間的感情，連男則表示雙方也是類似交往關係，而且在廁所口交當天並未違反男主任意願，而且雙方從2014年就已展開關係，並於2016年在老婆答應下約男主任玩「兩男一女」3P性愛，男主任也同意。

法官調閱相關證據及影像紀錄，顯示女課長確實在辦公室、茶水間甚至廁所內和連男摟吻，結束後還會「閒聊談笑風生」，並不像才剛遭到人騷擾或性侵；男主任也坦承和連男夫妻一年內發生2至3次3性愛，雖然連男常會以此為藉口要求他「太太都讓你碰了，為什麼你不可以讓我口交」，但他因想持續和連妻發生關係，才勉強接受。

高院法官認為女課長與男主任證詞中有許多不合常理之處，而且兩人都和連男有親密關係，研判應是私人感情糾紛，關係複雜導致不滿情緒堆積，才會聯手控告連男，而相關證據都無法證明連男有性侵情事，因此判定連男因罪證不足無罪，全案仍可上訴。