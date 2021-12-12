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你跟巴菲特一樣富有！掌握最有價值的「這項財富」比有錢更快樂

安樂死專題,手錶,時間,懷錶。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲時間V.S金錢，你認為哪個更有價值？（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者林育綾／綜合報導

美國財務專家瑞秋．李察斯（Rachel Richards）在27歲就達到財務自由，她在暢銷書《讓可愛的錢繼續滾進來》向讀者提問，「假如你可擁有更多的錢或是更多的時間，你會選擇哪一個？」而她後續也說明表示，「你最有價值的資源是你的時間」，更說，「巴菲特擁有的時間不比你我」、「在時間方面──在『生命』方面，我們都是平等的」。

李察斯撰寫暢銷書《讓可愛的錢繼續滾進來：28種財務自由的方法，讓你的錢比你會賺錢》繁體中文版由時報出版發行，書中提到，加州大學的教授曾經為了一項研究，向4000名以上美國人問「假如你可擁有更多的錢或是更多的時間，你會選擇哪一個？」而研究發現，比起時間，大部分的人更重視金錢；不過，他們發現選擇時間的人，即使其他變數都相同時，「根據統計，平均而言會比選擇金錢的人更快樂，對生活也較滿意」。

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而她說，不是所有人在一開始的時候都能選擇時間vs.金錢，因為結構性的貧窮，迫使許多人會願意多值幾個班、工作時間愈長愈好，傾盡全力賺錢。甚至不需處於貧窮中，就已經是這樣子了；這種情形也正在衝擊著中產階級，若是不多花一點時間工作，可能就意味著付不出帳單。

不過她提點，大部分人都覺得自己的時間不夠用，或錢不夠用，但「我們需要做的，其實就只是做好時間管理和金錢管理。」而她強調，「你最有價值的資源是你的時間」、「你永遠可以賺到更多的錢，但你無法賺到更多的時間。」

瑞秋說，「你花掉的每一塊錢都是可被替代的，你也可以再把那一塊錢賺回來。如果你的時間充裕，你可以去賺更多的錢，但不管你有多少錢，都無法賺到更多的時間。

而時間是一個很好的平衡裝置，即使是巴菲特「擁有的時間不比你我多」，在時間方面，在「生命」方面，「我們都是平等的」。她認為若每天提醒自己這件事，就會懂得被動收入的絕妙之處。

她舉例，很多人願意開20分鐘的車，只為了用每加侖便宜0.1美元的價格加油；還有人花30分鐘找折價券，好讓自己在店裡可以省下1.5美元。而在做出這些選擇的時候，其實也總是在「付出」些什麼，付出的不是時間，就是金錢。她強調，意思並非不要買便宜汽油或鼓吹不要用折價券，「而是如果一項活動不值得你所花費的時間，就不要去做。

▲儲蓄，理財，存錢，記帳，消費，財務，股市，投資，金錢。（圖／pixabay）

▲她鼓勵人們找到一個方法，製造出一個自給自足的收入現金流。（示意圖／pixabay）

她鼓勵人們找到一個方法，製造出一個自給自足的收入現金流，也就是「被動收入」，不需要花力氣，或是只需很少的力氣來維持收入，可以有自由的時間，也可以擁有人身自由。當被動收入超過支出，那麼就等於財富自由、退休了。

她更鼓勵讀者在想像退休生活上「允許自己多一些幻想」，因為有些退休人士一點也不喜歡退休生活，他們覺得很無聊，或覺得再也沒有目標、覺得對世界沒有貢獻，必須開始想一些「會感到滿足的事情」。

如果不知道什麼事情會感到滿足，她建議想下列問題「如果錢不存在於這個世界上，你會把時間花在什麼事情上？」、「如果你只剩一年的壽命，你會做些什麼？」、「如果你中了 2,000 萬美元的樂透，你想做的第一件事情是什麼？接下來呢？」

瑞秋自己在27歲辭職退休後，每個月固定有45萬元以上的被動收入，文章曾刊載於《紐約時報》，並經常收到美國各大學的演講邀約。先前有亞馬遜暢銷書《讓可愛的錢自動滾進來：27歲財務自由的理財7步驟》，如今又寫《讓可愛的錢繼續滾進來：28種財務自由的方法，讓你的錢比你會賺錢》由時報出版發行。

▲▼《讓可愛的錢繼續滾進來》（圖／時報出版）

▲《讓可愛的錢繼續滾進來》由時報出版發行。（圖／時報出版）

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關鍵字：

財務自由被動收入巴菲特

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