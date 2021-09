搶換新iPhone小心「生活方式通膨」！他提醒：是虛榮或缺乏安全感

▲新款iPhone讓果粉蓄勢待發,不過財富管理教練建議,把那些「我一定要第一個去買新款iPhone」的購買欲降到最低。(圖/取自frontpagetech)

蘋果舉行發表會,讓不少果粉想搶先第一步換新機!不過一名財富教練根據巴菲特的建議,要提防「生活方式的通膨」,提醒人們把那些「我一定要第一個去買新款iPhone」的購買欲降到最低,因為「這通常只是虛榮或缺乏安全感下的購物,而非你生活中需要的東西」。

尼格爾.康貝朗(Nigel Cumberland)在全球多間知名企業與機構擔任領導力教練,曾出版《有錢人都在做的100件事:小改變累積大財富》(100 Things Millionaires Do: Little Lessons in Creating Wealth)一書。

他在書中提到,當人們加薪或是收入增加、投資成長時,很多人可能會進一步提升生活品質,例如買新款跑車、換更大房子、來趟假期、加入俱樂部會員、訂做昂貴服飾、送小孩去唸私校⋯等等,他認同很多人是為了這些事物而打拼,享用它是應得的,也沒人會阻止你怎麼用新獲取的財富。

不過他提醒,「假如你已經有車子,為什麼只因為薪資增加就要把它換掉?假如你喜歡現在的房子,為什麼當投資獲利增長時,就要搬到豪宅社區?當你自動想要升級,而且一切都要是最好的時候,危險就來了。」

康貝朗說,這叫作「生活方式的通膨」(Lifestyle Creep),意指提高開支和承擔額,以便與增加的薪水相稱,而這正是大多數樂透得主會在幾年內就把財富花光的原因。

他提醒,生活方式和支出的選擇,不應該用來反映你的財富和炫富渴望,應該反映自身的需求和價值,就如同美國投資家華倫.巴菲特,根據報導,他還是住在1958年以3萬1500百美元購置的同一座宅邸裡,開的是2014年的凱迪拉克(Cadillac)XTS。

▲時報出版《有錢人都在做的100件事》。(圖/時報出版)

康貝朗建議,當薪資提升,應該將增額的收入存下來,最好設定自動扣款轉存進儲蓄帳戶;同樣地,當人們從年終獎金、遺產或不在計畫之列的配息中,賺到意料之外的單筆金錢時,也要全額存下來或投資。

他特別提到,把那些「我一定要第一個去買新款iPhone」的購買欲降到最低,因為「這通常只是虛榮或缺乏安全感下的購物,而非你生活中需要的東西」。

康貝朗也說,大家可以養成一個好習慣,就是在出門前把購物清單給寫好,如果想買任何「不在清單上的東西」之前,要讓自己停下,只買你所需要的,尤其可以聽從華倫.巴菲特的建議,「假如買了不需要的東西,你很快就會把需要的東西給賣掉。」