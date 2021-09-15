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搶換新iPhone小心「生活方式通膨」！他提醒：是虛榮或缺乏安全感

▲▼iPhone 13話題不斷。（圖／取自frontpagetech）

▲新款iPhone讓果粉蓄勢待發，不過財富管理教練建議，把那些「我一定要第一個去買新款iPhone」的購買欲降到最低。（圖／取自frontpagetech）

記者林育綾／綜合報導

蘋果舉行發表會，讓不少果粉想搶先第一步換新機！不過一名財富教練根據巴菲特的建議，要提防「生活方式的通膨」，提醒人們把那些「我一定要第一個去買新款iPhone」的購買欲降到最低，因為「這通常只是虛榮或缺乏安全感下的購物，而非你生活中需要的東西」。

尼格爾．康貝朗（Nigel Cumberland）在全球多間知名企業與機構擔任領導力教練，曾出版《有錢人都在做的100件事：小改變累積大財富》（100 Things Millionaires Do: Little Lessons in Creating Wealth）一書。

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他在書中提到，當人們加薪或是收入增加、投資成長時，很多人可能會進一步提升生活品質，例如買新款跑車、換更大房子、來趟假期、加入俱樂部會員、訂做昂貴服飾、送小孩去唸私校⋯等等，他認同很多人是為了這些事物而打拼，享用它是應得的，也沒人會阻止你怎麼用新獲取的財富。

不過他提醒，「假如你已經有車子，為什麼只因為薪資增加就要把它換掉？假如你喜歡現在的房子，為什麼當投資獲利增長時，就要搬到豪宅社區？當你自動想要升級，而且一切都要是最好的時候，危險就來了。」

康貝朗說，這叫作「生活方式的通膨」（Lifestyle Creep），意指提高開支和承擔額，以便與增加的薪水相稱，而這正是大多數樂透得主會在幾年內就把財富花光的原因。

他提醒，生活方式和支出的選擇，不應該用來反映你的財富和炫富渴望，應該反映自身的需求和價值，就如同美國投資家華倫．巴菲特，根據報導，他還是住在1958年以3萬1500百美元購置的同一座宅邸裡，開的是2014年的凱迪拉克（Cadillac）XTS。

▲▼時報出版《有錢人都在做的100件事》。（圖／時報出版）

▲時報出版《有錢人都在做的100件事》。（圖／時報出版）

康貝朗建議，當薪資提升，應該將增額的收入存下來，最好設定自動扣款轉存進儲蓄帳戶；同樣地，當人們從年終獎金、遺產或不在計畫之列的配息中，賺到意料之外的單筆金錢時，也要全額存下來或投資。

他特別提到，把那些「我一定要第一個去買新款iPhone」的購買欲降到最低，因為「這通常只是虛榮或缺乏安全感下的購物，而非你生活中需要的東西」。

康貝朗也說，大家可以養成一個好習慣，就是在出門前把購物清單給寫好，如果想買任何「不在清單上的東西」之前，要讓自己停下，只買你所需要的，尤其可以聽從華倫．巴菲特的建議，「假如買了不需要的東西，你很快就會把需要的東西給賣掉。

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