6款冰淇淋驗出致癌物超標！GODIVA首發「3點聲明」

▲GODIVA6款杯裝冰淇淋驗出致癌物超標。（示意圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

國際知名巧克力品牌「GODIVA」昨（10）日驚傳6款冰淇淋被驗出含有一級致癌物「環氧乙烷（ETO）」超標，食藥署接獲歐盟食品及飼料快速預警系統（RASFF）通報後隨即要求業者暫停販售，總計70.6公噸庫存受影響，沉寂1天後，業者也於稍早發出最新3點聲明。

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▲目前受影響冰淇淋已下架。

香港商歌帝梵亞洲有限公司台灣分公司最新聲明如下：

食品安全及產品品質一直是GODIVA的首要考量，關於自法國進口之部份批號杯裝冰淇淋產品相關事宜，為提供更正確、完整之資訊，延至今日發出聲明，謝謝您的耐心等候，特此說明如下：

1.我們於民國110年12月8日臨時接到上游供應商通知，自法國進口之杯装冰淇淋部份批號其中一項常用於冰淇淋製作原料「刺槐豆膠」有可能受到極微量「環氧乙烷（ETO）」的影響。GODIVA 全球總部已旋即要求供應商查證，並盡速提供完整報告。

2.為謹慎替消費者把關，我們已於民國110年12月8日晚間將有可能受影響批號的產品主動下架及停售。同時，GODIVA台灣已經密切與食品衛生安全主管機關連繫合作。

3.此受影響的產品僅限於法國進口部份批號杯裝冰淇淋，並未有其他GODIVA產品受到影響，詳細產品批號資訊請參閱附件。

我們跟您一樣關心此一情況，GODVIA在此向您承諾，在台灣所銷售之產品會持續嚴格遵守台灣食品安全衛生法規。若有最新消息，我們將第一時間更新。謝謝您一直以來對GODIVA的支持。