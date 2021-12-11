對尬畫面曝！X6「剪車」遭騎士噴滿臉　網酸：傷害到尊貴四輪大爺

記者邱中岳、陳羿妏／新北報導

新北市汐止區新台五路二段今（11日）下午3時許發生一起行車糾紛，一輛BMWX6因紅牌重機變換車道離其較近，直接往前開擋住對方去路。不料，雙方竟下車於路上發生爭執、拉扯，重機騎士林男甚至持辣椒水噴灑小客車駕駛林男。對此，事發畫面也隨之曝光！

▲▼BMW車主逼車，遭重機騎士以辣椒水攻擊。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

透過路口監視器影像可以看到，BMW車輛在重機騎士開到前方後，隨即加速往前行駛並攔截車輛，隨後2人下車進行一陣爭執，林姓重機騎士便持辣椒水噴灑對方，畫面亦可明顯見到一陣白霧出現。

據了解，遭噴灑辣椒水的林男所駕駛之BMWX6汽車要價367萬元。

對此，事件於臉書社團「重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心」曝光後，網友紛紛留言表示「我覺得辣椒水也快被管制了，因為傷害到尊貴的四輪大爺，破壞皇城內的和氣」、「現在不是擔心下車的人拿球棒是擔心他拿辣椒水」、「有辣椒水概念股嗎」、「辣椒水在年底真的殺紅了眼了欸」。

►快訊／變換車道靠太近！汽車駕駛擋重機去路「慘遭辣椒水攻擊」

▼警方獲報到場，先行將BMW車主送醫。（圖／翻攝臉書社團「重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心」，下同）