快訊／變換車道靠太近！汽車駕駛擋重機去路「慘遭辣椒水攻擊」

▲小客車駕駛擋去路，慘遭重機騎士以辣椒水攻擊。（圖／翻攝臉書社團「重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心」，下同）

記者邱中岳、陳羿妏／新北報導

新北市汐止區新台五路二段今（11日）下午3時許發生一起行車糾紛，一輛自小客車因重機變換車道離其較近，便以車輛擋住對方去路。結果，雙方於路上發生爭執、拉扯，重機騎士林男甚至持辣椒水噴灑小客車駕駛林男。警方獲報到場後，先行將傷者送醫，並將林姓重機騎士帶回釐清案情。至於詳細糾紛原因，仍有待調查釐清。

警方表示，11日下午3時30分許接獲行車糾紛報案，員警到場時已無爭執情事；經查，係林男（41歲）駕駛自小客車沿新台五路二段往一段方向行駛，於新台五路二段170號對面，因重機騎士林男（26歲）變換車道離他太近而結下樑子，便以車輛擋住對方去路。

雙方下車後於道路上發生爭執及拉扯，林姓重機騎士遂持辣椒水向汽車駕駛噴灑，致其痛苦難當，警方遂先將汽車駕駛林男送醫治療，並將重機騎士請回派出所內釐清案情，目前雙方暫未提出告訴。

另外，警方說明，針對小客車駕駛林男惡意逼車，將依違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第3、4款「汽車駕駛人『任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道』及『非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停』等之違規行為」告發，可處6000元以上、2萬4000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛；另依該條例第4項規定，並吊扣該汽車牌照3個月。

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