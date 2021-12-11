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泰高僧驅魔惹議！跪坐女信徒腿間「蛋蛋揉遍全身」　現場畫面曝光

記者葉睿涵／綜合報導

泰國78歲高僧崔考（Traikaew）是烏汶府一所寺廟裡專門負責驅魔的僧人。已在寺廟受戒十多年的他，由於長期替人做法，因此在當地十分有名。然而，最近有人流出崔考驅魔的影片，聲稱他在儀式中不斷撫摸和擠壓女信徒的敏感部位，甚至還以不雅的姿勢跨坐在女信徒身上，並控訴他假借驅魔之名實施性騷擾。

當地媒體10日實地走訪寺廟調查此案，並親自向崔考求證。崔考指出，他過去曾在泰國和寮國替人驅魔多年，也幫過不少男女老少做法，因此對自己的技術與道德非常有信心。他表示，自己一直在用相同的方法為信徒驅魔，即把雞蛋或鴨蛋放在信徒身上摩擦，讓蛋將邪靈吸走後，再對「被附身」的蛋作法，完成驅魔。

▲▼泰國高僧驅魔被控亂摸女信眾敏感部位。（圖／翻攝自YouTube／ข่าวเวิร์คพอยท์23）

▲泰國高僧驅魔被控亂摸女信眾敏感部位。（圖／翻攝自YouTube／ข่าวเวิร์คพอยท์23）

崔考解釋，無論信徒是男是女，他都是使用相同方式和態度驅魔，就連收費也都一樣是5泰銖，加上他的驅魔現場也開放讓信徒的家屬在旁觀看，因此他可以保證，絕對沒有任何猥褻的行為。崔考提到，他多數的信徒一直以來都很相信他，因此有人居然對他提出這樣的控訴讓他深感驚訝。

不過崔考也能猜到究竟是誰搞的鬼。他認為，故意玩弄角度、拍攝具誤導性影片的幕後黑手是該寺62歲的方丈湯維羅（Khamphon Thanwiro），而方丈之所以故意往他身上潑髒水，是因為嫉妒他擁有獨特的驅魔能力。

湯維羅則表示，他確實認為崔考的驅魔方式已不合時宜，尤其現在又是新冠期間，僧侶應該響應政府政策，停止一切宗教活動，不過即使他多次對崔考提出建議，卻一直被崔考拒絕。他也解釋，自己之所以偷拍崔考驅魔的影片絕對不是為了惡意抹黑對方，而是希望政府介入處理這件事，所以才進行拍攝來留下證據。

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