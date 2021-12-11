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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

絕食挺核四！黃士修預告　「13日午開始」效法林義雄討公道

▲重啟核四公投領銜人黃士修。（圖／記者林敬旻攝）

▲重啟核四公投領銜人黃士修。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者張鈞量／台北報導

重啟核四公投將於12月18日登場，引起各界關注。核四公投領銜人黃士修日前表示，將於11日的公投說明會上向蔡政府開出一項保密條件，並於其48小時後開始絕食，用同樣手法回應當年民進黨前主席林義雄以絕食封存核四，「如果我一個人的犧牲，能夠換來全體國民選擇的自由，這是我這輩子做過最划算的交易」。

黃士修日前接受《NOWnews今日新聞》訪問時表示，計劃於11日的公投意見發表會上，向蔡英文政府開出一項條件，給予2天時間考慮並回應，其內容暫時保密。

黃士修強調，他將在公布之後的48小時後、13日的中午開始絕食，晚間就前往自由廣場，希望號召近30位年輕人一同參與，而黃士修在投票日當天會有專車協助，載他回老家台中投票。

黃士修認為，核四當年會封存就是因為林義雄的絕食，但這項決定完全忽視了中南部民眾飽受空汙而死亡的痛苦，如今，他要用同樣手法討回公道。黃士修說，不管支持或反對，全民都應該要站出來決定國家未來的政策，但民進黨洗腦式的宣傳，正反方資訊是完全不對等的。

同時，黃士修當時也於臉書發文表示，一切的因果，是林義雄當年種下的，「他喝豆漿假絕食綁架台灣，現在由我來收回這筆不良債權」、「如果我一個人的犧牲，能夠換來全體國民選擇的自由，這是我這輩子做過最划算的交易」。

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