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「騙扁小子」黃琪賺到！詐2317萬被判強制工作　大法官宣告違憲

記者柯沛辰／綜合報導

「騙扁小子」黃琪近年假冒香港首富李嘉誠秘書、律師等身分，涉及多起詐欺案，連前總統陳水扁都曾受騙。台北地院審理後，今年4月依洗錢罪、詐欺等罪分別判處1年4個月、1年2個月，沒收犯罪所得2317萬元，強制工作3年。不過，依據大法官10日釋憲結果，「強制工作」違憲，未來法官不得再宣告，而黃琪也將因此受惠。

黃琪本名黃照岡，2017年假冒藝人張清芳前夫宋學仁的祕書，安排詹姓友人的母親入住台大醫院，後以宋學仁名義以向楊泮池致謝。之後，他又涉嫌先後假冒楊泮池的助理、妻子，向北榮醫師調閱病歷、向台大申請校內網路電話分機、透過分機向台大醫院請託轉院等。

▲▼黃琪。（圖／資料照）

▲黃琪先後假冒多個身分詐騙，涉詐1.26億元，地院認定他至少得手2317萬元。（圖／資料照）

2020年2月，黃琪假冒李嘉誠秘書、楊泮池名義，打電話給中衛公司，謊稱要捐口罩，下訂數千片成人、兒童口罩、酒精棉百盒，企圖大發災難財，所幸並未得逞。不過，黃仍利用多個假身分詐得2317萬1800元，因此被台北地院依詐欺等罪一審判刑1年2月，強制工作3年。

黃不服上訴，高等法院審理中。不過，大法官10日宣告「強制工作」違憲。根據釋字第812號內容，尚未執行的受處分人，即日起可免執行；已執行的受處分人，停止執行、立即釋放。儘管黃琪不是釋憲聲請人，但也一體適用，不必進入技訓所接受強制工作。

目前已有9人獲釋，而包括黃琪在內的未執行者，未來也不用強制工作。對此，法務部表示尊重，將立刻啟動因應措施，針對違憲部分來研議修正。

▼黃琪詐欺案出庭。（圖／記者羅志華攝）

▲▼黃琪詐欺案出庭。（圖／記者羅志華攝）

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