賺爽錢的詐欺犯須刑後強制工作　大法官釋字812號解釋宣告違憲

▲司法院院長許宗力，宣示本次大法官解釋內容。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳銘峯／台北報導

《刑法》、《組織犯罪防制條例》與《竊盜犯贓物犯保安處分條例》均規定，部分財產犯罪或組織犯罪的被告，除服刑外還必須在刑後接受「強制工作」，引發一罪二罰等憲法爭議。包含「抗議天王」柯賜海與多名法官均聲請釋憲，大法官10日做出釋字812號解釋，宣告相關規定違憲。

大法官這次做出的解釋案中，宣告自即時起，尚未執行或執行中的刑後強制工作，立即免予執行。因此法務部立即做出統計，在泰源技訓所中正在執行刑後強制工作者共12人，其中有3人因犯另案等待執行，至於其餘9人，將即時辦理釋放的程序。

本件共計有4位法院法庭（法官）提出共5件聲請案，包含「抗議天王」柯賜海在內的32位人民提出共34件聲請案，主張修正前或後之《刑法》第90條、《竊盜犯贓物犯保安處分條例》第3條第1項、第5條第1項及《組織犯罪防制條例》第3條第3項所定刑前或刑後強制工作違憲。

大法官召開言詞辯論庭，聽取雙方意見，當時認為不違憲的相對機關法務部，由次長蔡碧仲領軍，主張強制工作是要培養正確的工作觀念、習慣，倘若詐欺犯都試著「馬無野草不肥」甘冒法紀，卻怕「送中」，原因國人都了解，故仍應維持刑後強制工作的規定。

不過大法官最後採信與法務部相反的意見，認為相關規定就受處分人之人身自由所為限制，違反憲法比例原則及憲法明顯區隔原則之要求，也與憲法保障人身自由之意旨不符，因此宣告相關規定違憲。