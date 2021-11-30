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社會 社會焦點 保障人權

獨／6月男嬰顱內出血亡　保母重判9年！父母哽咽難原諒

▲▼ 保母覃燕屏(左)被控虐死6月男嬰，一審被判刑9年 。（圖／記者黃哲民攝）

▲覃姓保母(左)被控虐死6月男嬰，一審被判刑9年。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

北市1名覃姓保母3年前受託照顧1位6個月大的男嬰，但男嬰突然嘔吐、癱軟，送醫搶救半個月不治，解剖發現有外力造成的顱內出血，覃女始終否認有過失或故意虐嬰，仍被起訴成年人故意對兒童犯傷害致死罪嫌，男嬰父母哽咽無法原諒傷害小孩的人，求判決「有警惕效果」，台北地院今判覃女9年徒刑，可上訴。

覃女今沒到庭聆判，她在北院最後辯論時仍強調無辜，宣稱當時把男嬰交給阿公帶回前，男嬰有吐過，她把男嬰嘴裡洗乾淨、沒留下異物，交給阿公時有提醒讓小孩趴在手臂上，以免異物卡死，「我很確定小孩那時額頭沒有黑青，我也很奇怪抱到醫院就有瘀傷」，辯護律師指醫院鑑定無法證明覃女對男嬰施暴。

寶寶,喝奶,奶瓶,牛奶,嬰兒。（圖／達志／示意圖）

▲覃姓保母否認虐嬰，堅稱餵完奶就讓男嬰趴睡午覺。（圖／達志／示意圖）

男嬰父母當庭難過哽咽，表示事發至今3年了，社會上一直有類似情形發生，都會讓她們想到自己脆弱、沒有能力反抗的小孩，遭人嚴重傷害，「當時的恐懼無法表達」，他們無法原諒傷害小孩的人，希望小孩「身上留下的證據，能幫助法官，做出有矯正、警惕效果的判決」。2人庭外受訪表示，本案男嬰是他們第1個孩子，現在已生第2個孩子。

覃女（68歲）和本案男嬰的祖父母是老鄰居，2018年6月間，覃女以每月8000元酬勞，受託於每周一到每周五中午到晚間7時照顧本案男嬰，不料同月25日下午，覃女緊急通知男嬰祖父，說男嬰吐奶癱軟，要家人趕快來帶去送醫。

男嬰祖父急忙將全身軟趴趴的幼孫送醫急救，發現竟然顱內出血，由於傷勢太重，搶救至同年7月6日仍腦死，父母忍痛拔管，男嬰宣告不治。覃女被送辦否認過失或故意虐嬰，辯稱當天下午1時許，餵男嬰喝完奶就讓男嬰趴睡，不知何故突然出狀況。

但男嬰解剖結果顯示，顱內出血屬於新傷，是對撞了某種物體造成，而男嬰當時僅6個月大，還不會自己翻滾或爬行，傷勢應是外力所致，檢方認為事發於覃女照料期間，覃女出手傷害的嫌疑重大，起訴她涉犯成年人故意對兒童傷害致死罪嫌，北院審理3年今宣判。

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