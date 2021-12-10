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美國支持台灣民主　國台辦：民進黨當局「倚美謀獨」注定失敗

▲▼ 大陸國台辦發言人馬曉光 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人馬曉光 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

美國於12月9日至10日舉行「民主峰會」，我國將由行政院政務委員唐鳳與駐美國代表蕭美琴一同代表政府與會，並且表 示「美國支持台灣民主」。對此，國台辦發言人馬嘵光答今（10日）回應，民進黨當局「倚美謀獨」的任何伎倆都注定失敗。

馬曉光說，美國的所謂「民主」，在國際社會和美國國內受到廣泛質疑。美國舉辦所謂「民主峰會」，實際上是維護美國自身利益和霸權的政治操弄。

馬曉光進一步說，民進黨當局的所謂「民主」更是個幌子，民進黨當局在台灣大搞「綠色恐怖」，操弄民粹，打壓迫害異己，引發廣大民眾強烈不滿。民進黨當局派人參加所謂「民主峰會」的表現，只能讓越來越多的人看透民進黨當局假「民主」、真謀「獨」的本質

馬曉光指出，「我們堅決反對美國同中國台灣地區進行任何形式的官方往來。我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報。民進黨當局『倚美謀獨』的任何伎倆都注定失敗。」

美國舉行民主峰會獨漏大陸和俄羅斯等國，美國總統拜登今在民主峰會開幕式致詞時，不僅提出民主倒退警訊，並認為這是時代挑戰，他呼籲民主國家採取具體承諾，為強化民主並抵抗威權、打擊貪腐、促進和確保人權採取行動。

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